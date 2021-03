Il tweet ambiguo di Selvaggia Roma, ex concorrente del GFVip ha scatenato enormi polemiche sui social

E’ durata poco la permanenza di Selvaggia Roma al GFVip ma la sua presenza si è fatta notare fin da subito. Un caratterino molto particolare, che abbiamo avuto modo di vedere anche a Temptation Island. Selvaggia non si è fatta molto apprezzare dagli altri concorrenti, forse proprio il suo modo di fare e anche le troppe bugie. Nelle ultime ore, però, alcun sue dichiarazioni scritte direttamente sul proprio account twetter stanno facendo discutere. Si perchè l’influecer ha screditato il reality.

Selvaggia Roma: a cosa si riferiscono quelle parole?

L’ex gieffina sul suo profilo social ha scritto che le direttive erano molto chiare: “Lì dentro ero per uno scoop e non potevo mettermi a fare 4 chiacchiere come in un bar. Boh mi fate ridere di brutto!”. Selvaggia Roma ha lasciato intendere che si parlasse del GFVip e che dai piani alti avrebbe ricevuto queste “istruzioni”.

Se il tweet però viene estrapolato in questo è ovvio che questo è il significato ma possiamo dire che le cose stanno in modo diverso. Leggendo il post con attenzione possiamo confermare che la ragazza fa riferimento no alla sua esperienza nel reality ma all’ ospitata al GF Late Show di Tommaso Zorzi avvenuta un paio di settimane fa.

L’ospitata della show girl al GF Late show

Chi ha seguito questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, che possiamo dire ormai è giunta a conclusione, sa che due settimane fa Selvaggia Roma è stata ospite al GF Late Show. Ogni mercoledì sera Tommaso Zorzi ha divertito milioni di telespettatori prendendo anche molti consensi.

Un esperimento riuscito bene al punto che i vertici della rete potrebbero trasformarlo in una vera trasmissione. Infatti, il protagonista di Riccanza possiamo dire che ha già un futuro assicurato. Ma tornando alla Roma, quest’ultima in collegamento dal confessionale del Cucurio ha detto quelle parole ma ovviamente riferite solo a quel determinato momento.