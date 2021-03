Elena Morali sorprende tutti i follower: “Pandemia portami via, ma con stile”

Elena Morali ha pubblicato una foto su Instagram che ha sorpreso tutti i fan: in giro per Milano, ha mostrato delle curve davvero mozzafiato

La showgirl ha scatenato la passione dei follower con uno scatto che ha messo in risalto tutta la sua sensualità. Che resta forte soprattutto su Instagram, dove riesce a raccogliere tantissimi consensi che la proiettano tra le bellezze assolute nell’ambito dello spettacolo. Nelle ultime settimane il suo nome e quello di Luigi Favoloso hanno attirato le attenzioni generali, con i riflettori del mondo del gossip che si sono accesi e che hanno evidenziato una verità inaspettata. Che per la verità è stata la showgirl a rendere pubblica. Parliamo della fine della relazione con l’ex di Nina Moric, che sarebbe stato “beccato” insieme ad un altra donna grazie al sistema di telecamere nella sua casa. Un fulmine a ciel sereno, dunque, che ha portato alla fine di una storia che aveva fatto sognare i fan della coppia. Dopo un periodo molto complicato, adesso l’ex del comico Scintilla sembra essere tornata alla carica. Ed in grandissima forma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Infatti su Instagram è apparsa da giorni un Elena Morali che i follower hanno definito più volte “stratosferica” proprio per quella sua freschezza fisica che lascia senza fiato. La sua bellezza è ormai risaputa da tempo, ma quello che è balzato agli occhi dei follower è stata quella sensualità assoluta accompagnata da curve in primo piano che hanno catturato l’interesse generale. Insomma, uno scatto non per deboli di cuore e che non ha lasciato spazio all’immaginazione. L’ennesimo post che ha raccolto numeri importanti e che ha certificato la passione che i follower mantengono nei suoi confronti. C’è stata anche qualche critica sotto la foto, soprattutto da follower che hanno rimproverato la showgirl di aver interrotto la sua relazione con Scintilla. Ma la maggior parte dei commenti hanno esaltato le qualità della showgirl che ha commentato in stivali e body aderente “Pandemia portami via 💃🏼ma sempre con stile”. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.