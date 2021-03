Domenica In, Arisa scoppia in lacrime in diretta, poi spiega perché

Arisa, ospite a Domenica In, dopo aver visto una clip con immagini del suo fidanzato non è riuscita a trattenere le lacrime: ecco che cosa è successo.

Arisa è scoppiata in lacrime in diretta davanti alle telecamere di “Domenica In” e sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Il talk domenicale di Mara Venier su Rai 1 ha avuto tra gli ospiti dell’ultima puntata anche la nota cantante, reduce dal Festival di Sanremo, che si è raccontata senza filtri lasciandosi andare in un pianto. Ecco che cosa è successo.

Lacrime in diretta a Domenica In

“E così piansi“, commenta Arisa visibilmente emozionata e con le lacrime agli occhi al termine della clip appena mandata in onda che raccontava la storia con il suo attuale fidanzato (e manager) Andrea Di Carlo. “Brava, ce l’hai fatta“, scherza ironica la cantante rivolta alla conduttrice Mara Venier, che prontamente le passa dei fazzoletti per asciugarsi le lacrime, come una brava amica pronta a consolare.

“Non mi piace piangere in televisione“, afferma Arisa, ma è ormai troppo difficile trattenere le lacrime e così si lascia andare in un pianto liberatorio. “Piango, mi emoziono“, si giustifica la cantante, che ha avuto una reazione emotivamente molto forte dopo aver visto le immagini che la ritraggono in compagnia di Andrea.

Ma perché Arisa piange in questo modo? Che cosa è successo? A chiederselo è anche la stessa Mara, stupita quanto i telespettatori a casa dalla reazione dell’ospite.

“Piangi perché hai visto lui? Ti fa piangere? Perché se ti fa piangere non va bene, un uomo ci deve fare ridere!“, cerca infatti di sdrammatizzare la conduttrice. “Mi fa ridere, è una persona molto bella“, risponde Arisa e poi, tra un singhiozzo e l’altro, cerca di spiegare (e spiegarsi) la sua reazione.

Leggi anche -> Arisa gioca con la sua “sensualità” da Sanremo: “Una foto stile Ratajkowsky”

Leggi anche -> Arisa, confermate le nozze con Di Carlo: data e curiosità

Le lacrime di Arisa: le motivazioni

Come già aveva fatto sapere in diverse interviste, il fidanzato Andrea Di Carlo sta facendo un gran bene ad Arisa, che lo aveva descritto come un uomo in grado di ripeterle un milione di volte al giorno quanto fosse bella. È proprio grazie a lui che la cantante di “Sincerità” ha imparato a non rifiutare i complimenti. Il suo era un pianto di commozione, quindi.

“Io sono molto credente, mi affido al cielo. Quello che il cielo vorrà per me, sarà“, racconta Arisa a Mara Venier. “Non decido niente. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so. Non so scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano. Ho fiducia nel cielo e sarà così, perché mi ha portato fino a qua“. E se il cielo le ha portato un fidanzato che la fa stare così bene, sicuramente Arisa è molto fortunata, per la gioia di tutti i fan.