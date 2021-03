Una relazione che sarebbe sfociata in qualcosa di più importante: cosa sta accadendo tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare sul serio e l’ultima indiscrezione che li riguarda non lascia dubbi. I due si frequentano da ottobre e pare abbiano già grandi progetti in vista… Dopo essere stati visti insieme per le vie di Roma, in costiera amalfitana e in vari hotel della Capitale su di loro sta circolando un nuovo gossip. Sembra che l’attore turco abbia chiesto addirittura la mano della sua amata con un anello dal valore di circa 40 mila euro. Un gesto importante ma che purtroppo non avrebbe trovato la risposta che lui si attendeva. Ma andiamo a vedere i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman e Diletta Leotta a nozze?

Per l’attore protagonista di DayDreamer – le ali del sogno, questo è un momento davvero d’oro, e non solo professionalmente. Dopo il successo di Charry Season lo scorso anno e l’attuale soap ancora in onda su Canale 5, ci sarebbero in arrivo tante altre novità. Novità che riguardano anche la sfera sentimentale dove, secondo alcune indiscrezioni pare abbia perso letteralmente la testa per Diletta Leotta.

I rumors su una presunta relazione con la modella vanno avanti da diversi mesi e di recente un noto giornalista ha lanciato un clamoroso scoop sulla coppia. A parlare + stato Santo Pirrotta che ha fatto riferimento alla coppia durante la sua rubrica «Un Santo in Paradiso» all’interno della trasmissione Ogni Mattina. Il racconto è stato molto romantico: il giovane attore avrebbe chiesto la mano della conduttrice televisiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Spunta un anello da 40 mila euro per la conduttrice di Dazn

Can Yaman avrebbe regalato un meraviglioso anello a Diletta Leotta. Ma a lasciare perplessi di questa storia sarebbe la risposta di lei: un “Ci devo pensare”. Per ora, non è dato sapere come ha reagito l’attore che sembra si aspettasse un sì: alcuni sono pronti a giurare che la data del matrimonio sarebbe già una certezza, per l’attore, che avrebbe in mente una data precisa: il 16 agosto. Sta facendo tutto da solo?

Forse il matrimonio è prematuro ma non la vita insieme. Si parla della continua ricerca di un appartamento in comune a Roma. Can Yaman per due week end di fila è stato a Milano, per via degli impegni lavorativi di Diletta e entrambi ora sarebbero pronti a spostarsi nella Capitale e vivere insieme. E, a quel punto, il sì di Diletta non dovrebbe farsi attendere ancora a lungo