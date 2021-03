Dopo le accuse al programma Temptation Island da parte dell’ex attore Pietro Delle Piane entra in gioco Manila Nazzaro. Ecco cosa ha raccontato.

Continuano le polemiche sul reality dei sentimenti Temptation Island, dopo la dichiarazione bomba rilasciata da Pietro Delle Piane lo scorso sabato a Live non è la D’Urso. L’attore che ha partecipato all’ultima edizione del programma con la ex compagna Antonella Elia, ha dichiarato di aver ricevuto dalla produzione un copione da seguire. Secondo Delle Piane il programma sarebbe quindi una messa in scena e nulla di quello che succede è reale. Affermazioni che hanno fatto saltare sulla sedia i produttori del reality che hanno subito chiesto a Barbara D’Urso di rettificare la notizia. Nonostante il programma neghi le affermazioni di Pietro, sul web si è aperta una forte polemica e sono molti i fan del programma che vorrebbero scoprire la verità. Molti però non credono alle parole dell’attore. Delle Piane è uscito molto male dalla sua prova d’amore e di fedeltà alla compagna e alla fine dell’esperienza televisiva la Elia ha deciso di lasciarlo, fortemente delusa dal suo comportamento.

Per questo motivo per un grande numero di telespettatori Delle Piane starebbe mentendo raccontando di essere stato costretto a seguire le direttive della produzione, non prendendosi la responsabilità delle sue azioni. Oggi è scesa in campo anche una altra partecipante dell’ultima edizione di Temptation Island: Manila Nazzaro. La showgirl ha voluto sostenere il reality raccontando la sua verità. Lei e il compagno Lorenzo Amoruso hanno ribadito di non aver mai avuto un copione. Tutto quello che si è visto nelle puntate andate in onda la scorsa estete era reale. La Nazzaro ci tiene anche a specificare che il dolore di Antonella Elia per il comportamento dell’ex compagno era reale e lei le è sempre stata a fianco per darle supporto. Non ci resta che attendere la replica dell’attore per cercare di capire chi sta mentendo. E voi cosa ne pensate?