Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato la loro prima casa insieme. A tre anni dalle nozze la coppia ha investito in un nuovo attico dal prezzo stellare. Ecco tutti i dettagli.

Nuovo cambio casa per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia dopo l’arrivo della piccola Vittoria ha deciso di trasferirsi in una casa più grande. Anche con l’arrivo del primo figlio Chiara e Fedez avevo traslocato ma ora il cambio potrebbe essere definitivo. La grande casa nel quartiere Citylife di Milano, dove risiedono ora infatti è in affitto, mentre la prossima è stata acquistata. Dopo 3 anni dal matrimonio Chiara e Fedez hanno deciso di trovare una residenza più stabile, soprattutto dopo aver lasciato definitivamente la California per far crescere i bambini a Milano.

Chiara non ha rivelato molto sul nuovo nido ma secondo alcune notizie trapelate nelle ultime ore e riportate dal Corriere della Sera, i Ferragnez avrebbero comprato uno dei nuovi attici in costruzione a Citylife, a due passi da dove abitano ora. I palazzi sono ancora in costruzione e saranno consegnati a metà del prossimo anno. In una delle sue ultime Instagram Stories la Ferragni sembra confermare la notizia: “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. La stiamo pianificando tutta. Sono super contenta perché adoro l’arredamento, l’idea di creare qualcosa di nostro” ha raccontato.

LEGGI ANCHE > MI HANNO PICCHIATO FINO A PERFORARMI UN TIMPANO, DICE IL FIGLIO DI BILLY COSTACURTA E MARTINA COLOMBARI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Insomma pare che i Ferragnez oltre ad allargare i membri della famiglia abbia allargato anche i metri quadrati a disposizione. Era da tempo che Chiara raccontava ai suoi followers di essere alla ricerca della casa perfetta per far crescere i suoi bambini e ora pare che l’abbia finalmente trovata.

Nonostante la casa sia già stata comprata dovremo aspettare ancora un anno per scoprire la nuova residenza Ferragnez e siamo sicuri che sarà da sogno.