Sonia Bruganelli, prossima al Grande Fratello Vip, presa di mira dagli haters. C’è chi la accusa di essere raccomandata e chi pensa ostenti troppo la ricchezza sui social, ma c’è anche chi la difende.

Su Instagram è Soniabrugi e conta ben 7975 post pubblicati. Si mostra frizzante e piena di vita nelle foto postate sul suo profilo ufficiale, Sonia Bruganelli, moglie di uno dei conduttori italiani più amati Paolo Bonolis, e nella descrizione si presenta così: “molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’…imprenditrice!” con tanto di emoticon finale che fa l’occhiolino e la linguaccia. Nei social la Bruganelli mostra la sua vita, la famiglia, i figli, il rapporto con il marito, gli amici e le vacanze. Nessuno può dimenticare i divertenti video fatti a Paolo mentre cerca di insegnargli come si usa Instagram e mentre lo sprona a fare più stories ig dove salutare i suoi followers, ma se quest’ultimi sono stati tanto apprezzati, lo sono stati meno i video pubblicati da Sonia negli ultimi giorni.

L’imprenditrice romana si trova in vacanza con la famiglia e alcuni amici e pubblica ogni giorno quello che fa, quello che mangia, quello che vede, mostrandosi sempre sorridente, insomma, niente che non faccia chiunque mentre si trova in ferie al mare, ma per alcuni i contenuti postati sul suo profilo e sulle stories ig sono troppo esagerati. Quello che ha scatenato di più l’ira degli haters è stato il video condiviso a bordo di un jet privato, “ostenta troppo la sua ricchezza“. Sonia però ribadisce “la gente non dice mai: guarda prende il jet privato a sue spese e porta pure gli amici, che carina! Io sono quella che ostenta e basta.” Tra l’altro ci tiene a precisare “non lo facciamo mica a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente” e per zittire chi la accusa di sbandierare la vita agiata aggiunge: “io non ostento, io vivo la mia vita!”

Sonia raccomandata per il Grande Fratello Vip?

Non è la prima volta che Sonia Bruganelli finisce nel mirino degli haters. La romana classe ’74, a differenza del marito, non è mai apparsa in televisione se non nel piccolo schermo in streaming su SDL.TV e su TimVision, con il programma I libri di Sonia, essendo una lettrice accanita.

Da poco è arrivata la notizia ufficiale: la nostra Brugi sarà la nuova opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, accanto ad Adriana Volpe e al conduttore Alfonso Signorini. Il programma è in arrivo a settembre e Sonia si mostra già elettrizzata e pronta a questa sfida. Attorno al suo entusiasmo e a quello di chi la sostiene, ci sono però numerosi commenti di chi crede che l’imprenditrice sia riuscita ad arrivare su Canale 5 solo perché raccomandata.

La Bruganelli sembra non badare molto a queste critiche e va dritta per la sua strada. In sua difesa però accorre uno dei Grandi della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Durante una delle sue puntate gli hanno chiesto esplicitamente se pensasse che la moglie di Bonolis fosse raccomandata e se quindi secondo lui non ci sia stata una gavetta sufficiente, ma il conduttore romano ha risposto: “basta con questi pregiudizi…Chi dà della raccomandata a Sonia Bruganelli è solo un qualunquista!” aggiungendo un augurio alla brillante imprenditrice “Sono contento! Farà delle battute gagliarde!”

Cosa ne pensa Paolo Bonolis?

“Paolo nella vita di tutti i giorni è calmo, non è adrenalinico come in tv. In vacanza vive di ombrellone, libro e caffè. Io invece sono un vortice di attività!” La Bruganelli descrive così il marito, come una persona pacata e che riesce a frenare il suo animo troppo vivace. Sugli haters lui non si esprime, sulla sua prossima avventura come nuova opinionista del GF Vip invece lei confessa: “mi ricorda sempre di stare calma, mi dice: mi raccomando non litigare!” E a chi invece chiede direttamente a lui cosa ne pensi della sua partecipazione al programma di Signorini, lui risponde: “se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso.” e ridendo aggiunge “la guarderò, a meno che non ci sia qualche partita importante!”

