Sonia Bruganelli debutta in tv ma non accanto al marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha esordito su TimVision, dove parlerà di libri e incontrerà gli autori

Per la moglie di Paolo Bonolis si è aperta una nuova e grande opportunità lavorativa. Sonia Bruganelli, che ricordiamo è già titolare di una società di casting e produzioni la SDL 2005, ha sbarcato sulla piattaforma streaming di TimVision con “I libri di Sonia”. Si tratta nel dettaglio di un salottino letterario in cui presenta vari romanzi e anche i loro autori. Sono state stabilite per ora venti puntate e la prima è andata in onda già ieri sera. Gli ospiti che ha ricevuto sono stati Sandro Veronesi, il marito Paolo Bonolis, Raul Bova e Francesco Sole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

L’idea del salotto letterario di Sonia Bruganelli

In una recente intervista a Il Messaggero, la moglie di Paolo Bonolis ha parlato di questa sua grande passione per la letteratura e di questo suo desiderio di dedicargli un programma.

Sonia Bruganelli, ha voluto anche precisare che nel suo salotto non c’è nessun tipo di critica verso gli autori ma si parla di scelte sue e soprattutto personali. Questo progetto, “I Libri di Sonia” è nato tre anni fa sul web, riscuotendo anche un discreto successo.

Motivo per cui, durante il lockdown, ha iniziato a fare dirette e suoi collaboratori hanno capito che sarebbe stato giusto dedicarci un programma, girando una puntata nello studio Sdltv. Infine, Lucio Presta, Manger dell’azienda l’ha presentata a TimVision che ha accettato la proposta.

La moglie di Bonolis: “Non mi sento una conduttrice”

Sonia Bruganelli ha precisato che non si sente assolutamente una conduttrice. Il suo conduttore preferito è a casa e ovviamente si tratta di suo marito Paolo. E proprio, come lui le ha insegnato non bisogna prendersi sul serio e su questa esperienza ha precisato che si sente molto serena.

La letteratura è il suo mondo e nella trasmissione parla di qualcosa che conosce molto bene. Intanto, ha voluto anche sottolineare quanto ha faticato per arrivare dov è adesso, anche se Paolo l’ha aiutata all’inizio. Bonolis, è riuscito a farla entrare in una redazione e da li Sonia ha iniziato tutto il suo percorso professionale.