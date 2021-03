Maria De Filippi dopo quanto accaduto con Pietro Delle Piane e Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset a giugno

Dagospia poche ore fa ha sganciato una vera e propria bomba. Dopo quanto accaduto tra Maria De Filippi e Pietro Delle Piane, la conduttrice televisiva potrebbe lascia Mediaset. Un colpo di scena clamoroso che cambierebbe il futuro della televisione. Quenn Mary, come riporta anche il giornalista Giuseppe Candela sarebbe davvero furiosa e pronta a salutare la rete a giugno, a scadenza di contratto.

Maria De Filippi e il possibile addio a Mediaset

Tutto è iniziato dopo delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di Antonella Elia. Pietro Delle Piane ha ammesso in diretta tv, nel salotto di Barbara D’Urso, che la sua partecipazione a Temptation Island Vip è stata tutta una finzione. Nel dettaglio, ha spiegato di aver recitato un copione per tutto il tempo, scatenando il caos più totale.

In tal modo, Pietro non solo ha screditato il programma ma anche la sua veridicità. Dopo tali affermazioni, la Fascino, società di produzione del reality stesso e al 50% di proprietà di Maria De Filippi, è intervenuta in modo diretto.

Infatti, con un comunicato stampa, l’Azienda ha rivelato di aver agito legalmente contro Delle Piane. Secondo il portale Dagospia potrebbe essere questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e rompere la collaborazione tra la De Filippi e Mediaset. Per ora, precisiamo che queste sono solo voci di corridoio e al momento nulla è confermato.

Il dietrofront di Pietro Delle Piane

Intanto, subito dopo il comunicato stampa della Fascino, Pietro Delle Piane ha voluto precisare alcune sue affermazioni. L’ex di Antonella Elia ha spiegato che non ha screditato nessuno e tanto meno avrebbe voluto creare polemiche, inutili.

Le sue parole sono state fraintese e con il suo “aver recitato un copione” intendeva dire altro o meglio che si è comportato in un certo modo solo per far ingelosire la sua donna e non perchè gli è stato consigliato dal programma.

Insomma, dichiarazioni che per qualcuno sono sembrate una sorte di scusa, arrivate troppo tardi. L’unica cosa certa è che Maria De Filippi al momento sarebbe arrabbiata questo rumors sul uso possibile addio potrebbe creare davvero un forte disagio alla rete del Biscione.