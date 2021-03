Pietro delle Piane esce allo scoperto durante LIVE Non è la D’Urso e lo ammette in diretta: a Temptation Island ha recitato. Ma Barbara D’Urso non ci sta e alla notizia reagisce immediatamente, ecco come.

Pietro Delle Piane ha lanciato una bomba negli studi Mediaset: ospite con Antonella Elia a “LIVE – Non è la D’Urso” ha infatti rivelato che durante “Temptation Island”, il programma a cui a partecipato in passato, avrebbe recitato, seguendo così un copione già scritto. Immediata la reazione di Barbara D’Urso. Ecco che cosa ha detto la nota conduttrice tv.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: ritorno di fiamma

Stanno di nuovo insieme Pietro Delle Piane e Antonella Elia, coppia televisiva che ha ritrovato l’equilibrio grazie anche a Barbara D’Urso, che ha tentato in tutti i modi di portare i due ad un chiarimento durante i suoi talk show sulla rete Mediaset Canale 5. Sembra infatti che la Elia dopo tempo abbia perdonato gli errori di Pietro, accogliendolo nuovamente nella sua vita.

“Se anche mi avesse tradito davvero, pace. Non me ne importa nulla. Per lui ho un reale trasporto che credo di non aver mai avuto in vita mia. Dopo il nostro clamoroso litigio e la decisione di lasciarci i ben due mesi e mezzo in cui non ci siamo né visti né sentiti mi hanno portato a diventare uno zombie. Ho fatto il finimondo, non dormivo più la notte“, racconta Antonella, chiarendo così agli opinionisti in collegamento e al pubblico a casa il perché del suo perdono nei confronti dell’uomo.

Non sono mancati però gli attacchi, in particolar modo verso Pietro Delle Piane, accusato di essere un traditore seriale. “Non credo a questa coppia né a questo riavvicinamento, ma voglio fare questo appello a te: scappa a gambe levate. Antonella ti meriti molto di più, sei una ragazza molto fragile e debole a livello sentimentale e questo è uno scappato di casa“, la ha avvisata, ad esempio, Giovanni Ciacci, opinionista a LIVE – Non è la D’Urso.

Ma è alle parole di Rita Dalla Chiesa, che si è detta d’accordo con Ciacci e che ha parlato della partecipazione della coppia a Temptation Island dopo la quale i due si sono lasciati, che Pietro non ha resistito ed ha risposto a tono. L’uomo però così facendo ha rivelato inavvertitamente un dettaglio che, forse, non avrebbe mai dovuto rivelare.

Le parole di Pietro delle Piane: Barbara D’Urso interviene

“Ma ancora con Temptation, basta! Ho recitato un ruolo“. Poche parole che però sono bastate a fare allarmare Barbara ed infatti poco dopo, alla fine dell’intervista con la coppia, è arrivata la richiesta della “Fascino Pgt” di Maria De Filippi, la produzione del programma, di fare una precisazione.

“Devo fare una precisazione importante: prima Pietro delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo in Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato“, ha infatti fatto sapere poco dopo la D’Urso. “Ho tentato prima appena ho sentito ‘Temptation Island’ di dire: ‘non parliamo di questa trasmissione’ perché non mi permetterei mai“, chiarisce.

Come la prenderà Pietro Delle Piane?