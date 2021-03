Dopo la messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi racconta tutta la sua emozione per aver realizzato il suo sogno professionale. Ecco cosa ha raccontato sui social.

A pochi giorni dalla conclusione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha già esordito in un altro programma Mediaset come opinionista. A fianco di Iva Zanicchi e della padrona di casa Ilary Blasi, ieri sera ha dato il meglio di sé durante la primissima putata dell’Isola dei Famosi. Sui social prima di andare a letto ha voluto condividere con i suoi followers tutta la felicità per il nuovo impegno lavorativo. Durante la sua esperienza nella casa del GF Vip, il 25enne non aveva mai nascosto il desiderio di intraprendere una nuova carriera sul piccolo schermo. Durante i mesi di reclusione aveva più volte dimostrato il suo talento e ora ha finalmente la possibilità di partecipare ad uno dei programmi più seguiti della rete. Una prova che è andata molto bene: nonostante sia alle prime armi ha dimostrando professionalità e sicurezza, regalando ai telespettatori dell’ Isola dei Famosi, momenti leggeri e divertenti.

Per più di tre mesi Tommy a fianco della mitica Iva Zanicchi e presto anche di Elettra Lamborghini (in quarantena per Covid) ci terrà compagnia ogni lunedì nella diretta dell’Isola dei Famosi, esprimendo le sue opinioni sui nuovi naufraghi. Vista la puntata pilota siamo certi ne vedremo delle belle. Intanto è di poche ore fa la notizia che l’ex Vippone ha devoluto l’interno montepremi della vincita del GF Vip , ben 200 mila euro, ad una associazione benefica. L’ente scelto dall’influencer è stata una onlus che aiuta le persone anziane lasciate sole.

L’influecer ha spiegato il motivo del suo gesto durante un’intervista al magazine Vanity Fair: “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per gli altri nonni”, ha detto. Parole che hanno commosso molti follower del ragazzo che hanno voluto congratularsi per la sua decisione. In un momento così difficile soprattutto per le persone anziane, dare un aiuto è un gesto esemplare.