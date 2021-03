Ecco perchè non torna con Umberto: Guendalina Tavassi, rompe il silenzio

L’ex gieffina Guendalina Tavassi sembra molto decisa nel non ritornare insieme all’ex marito Umberto D’Aponte e spiega i motivi

La nota influencer romana dopo aver ammesso la separazione dal marito, continua a far incuriosire i fan. Quest’ultimi, infatti, sono intenzionati a capire cosa realmente sia accaduto tra lei e Umberto e soprattutto se lui l’abbia tradita. Molti siti di gossip hanno parlato di una relazione clandestina tra la sorella di Antonio Basciano e il compagno di Guendalina, ma il napoletano ha sempre smentito. Dopo tante chiacchiere, e un intervento di D’Aponte, ora a parlare è di nuovo la Tavassi che spiega in modo più approfondito cosa li ha spinti a dirsi addio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina Tavassi decisa a non tornare con Umberto

La separazione tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte continua a far discutere e si vocifera sulle cause dell’addio. In molti dicono che i due torneranno insieme molto presto, ma l’influencer ha già frenato tutti. La giovane per ora è molto decisa nel voler troncare la sua storia, per via di alcuni comportamenti poco corretti da parte del marito nei suoi riguardi.

Nonostante l’allontanamento, entrambi, hanno deciso di vivere nella stessa casa per tutelare i loro figli e per non creargli un trauma. In una delle ultime storie su Instagram Guendalina sottolinea che la sua scelta è definitiva perchè ormai ha perso la fiducia nei confronti del compagno, e dietro tale scelta c’è un motivo preciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

L’influecer torna a parlare dei video spinti

Nee mesi scorsi Guendalina Tavassi è stata anche lei vittima di Revenge Porn. Un dramma che purtroppo ha interessato anche altre donne dello spettacolo e alla quale è difficile trovare una soluzione.

L‘influecer è scoppiata in lacrime, denunciando e invitando tutti a non diffondere i suoi video personali. E proprio su questi, nel messaggio postato ieri su Instagram ha spiegato il motivo per cui li ha “girati”.

In quel periodo, ha raccontato le cose con Umberto già non andavano e entrambi hanno fatto di tutto per cercare di salvare il matrimonio. “Le coppie sono pronte a tutto quando devono recuperare un rapporto. E quello che è successo è capitato proprio in quel periodo di transizione“.