Arisa, improvvisa rottura con il fidanzato Andrea Di Carlo: le motivazioni

Andrea Di Carlo, manager ed (ex) fidanzato di Arisa chiude la sua love story con la cantante e poi spiega perché. Ecco le sue parole.

Andrea Di Carlo ha deciso di mettere la parola ‘fine’ alla relazione con Arisa, passando così dall’essere suo fidanzato e promesso sposo a semplicemente il suo manager. Ma per che motivo? Andrea lo ha spiegato in un’intervista per “Oggi”. Ecco che cosa ha detto.

È successo tutto molto velocemente: prima l’intervista di Arisa a “Domenica In”, che aveva fatto commuovere i telespettatori mostrando tutto l’amore che la cantante prova per Andrea Di Carlo solo pochi giorni fa. Poi la dura reazione di lui alle parole della fidanzata su Rai 1.

Arisa e il suo manager stavano insieme ormai da diverso tempo e il loro matrimonio era previsto entro pochi mesi. Che cosa è successo, quindi, che ha portato Di Carlo a tagliare così improvvisamente con la sua dolce metà?

L’intervista di Arisa a “Domenica In”

Tutto ha avuto inizio con l’ospitata di Arisa a “Domenica In”. Intervistata da Mara Venier, Rosalba Pippa, questo il reale nome della cantante, si era lasciata andare in un pianto commosso dopo che erano state mandate in onda alcune immagini che la ritraevano insieme ad Andrea Di Carlo.

“È una persona buona“, aveva detto su di lui Rosalba, mentre la Venier le porgeva un fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Un pianto di felicità che aveva commosso tutti i fan e i telespettatori da casa che si erano inteneriti per quell’espressione d’amore così pura. Ma qualcosa è andato storto.

La reazione di Andrea Di Carlo

“Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere ma non ha neanche pronunciato il mio nome“, ha infatti fatto sapere Di Carlo ad “Oggi”, settimanale al quale ha anche annunciato la sua rottura con la fidanzata.

E così l’intervista mandata in onda su Rai 1 che ha conquistato i cuori di tutti i telespettatori a lui non è proprio andata giù.

La colpa di Arisa secondo l’ex sarebbe quella di non voler parlare della sua relazione in pubblico. “Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato“, ha infatti commentato Andrea. Proprio per questo ha preso la drastica decisione, comunicandolo al giornale.

“Tra me e Arisa è finita“, dichiara alle pagine di “Oggi”. “Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato“.

Di Carlo: “Mi sono ripreso l’anello”

“Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello“, ha fatto sapere lapidario Andrea Di Carlo.

Il manager comunque continua ad ammettere il suo amore per Rosalba e di come le cose prima dell’intervista stessero andando bene tra loro: “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma“.

È stato dalla sera dopo l’intervista che le cose si sono incrinate: “Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura“.

Come sta Arisa

Una stroncatura che è avvenuta all’improvviso lasciando a bocca aperta tutti i fan, che già vedevano Arisa sull’altare e che invece adesso si chiedono come sta. La cantante sui social ha scherzato molto sul fatto che le sue lacrime in tv abbiano attirato l’attenzione ma non ha ancora fatto sapere nulla sulla sua vita privata, che come è noto vuole preservare il più possibile lontano dai riflettori.