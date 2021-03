Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha svelato come ha “speso” il ricco montepremi della vincita. Ecco la sua decisione che ha commosso tutti i fan.

Tommaso Zorzi, dopo aver vinto il montepremi del valore di 100.000 euro al Grande Fratello Vip 5, ha reso noto come ha usato il denaro ottenuto. Il suo gesto ha commosso i numerosi fan: ecco che cosa ha detto.

Tommaso Zorzi, il successo al Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi è stato l’indiscutibile protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Durante il famoso reality di Canale 5 l’influencer è riuscito a mettere in mostra le sue innegabili doti e i molteplici talenti: dal canto all’intrattenimento, dalla comicità alla conduzione, nei quasi 7 mesi di permanenza nella Casa ha avuto modo di mettersi alla prova: non a caso ha vinto il reality, ottenendo la cifra di ben 100.000 euro.

Nonostante la sua giovane età (compirà tra poco i 26 anni), Zorzi si è fatto notare dal pubblico che si è aggiunto così ai già numerosi ammiratori e fedeli followers che negli anni Tommaso si era creato soprattutto dopo la sua partecipazione a “Riccanza” su Mtv e successivamente a “Pechino Express”, il reality d’avventura e di viaggio della Rai.

Una volta terminato il GF Vip per lui è arrivato un nuovo incarico: da lunedì 15 marzo infatti, Tommaso sarà opinionista all’Isola dei Famosi, reality condotto da Ilary Blasi. L’influencer ha davanti a sé un futuro roseo a Mediaset e ha già annunciato diverse collaborazioni.

Ma come ha impiegato i 100.000 euro derivati dalla vincita del Grande Fratello Vip? È stato lui stesso a renderlo noto, con un’intervista a Vanity Fair e successivamente tramite una Instagram Story sul suo profilo social personale.

Tommaso Zorzi: dove è finito il montepremi

Il gesto di Tommaso Zorzi ha commosso tutto il popolo del web.

A rendere nota la sua decisione è stato lo stesso Zorzi che, quasi per caso, la ha rivelata durante un’intervista a Vanity Fair.

Il contratto siglato con Mediaset parla chiaro: il vincitore del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto devolvere obbligatoriamente la metà del montepremi vinto ad un ente senza scopo di lucro. Ma Tommaso ha voluto fare di più, lasciando tutti a bocca aperta.

In un gesto di sua spontanea volontà infatti il 25enne ha deciso di destinare l’intera somma ad un’associazione che si occupa di residenze sanitarie per gli anziani soli.

Le sue parole hanno intenerito tutti i fan: “Dovevo farlo. Sono rimasto senza nonni e mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per gli altri nonni“, ha infatti dichiarato il giovane a Vanity Fair.

Zorzi è riuscito così ad acquistare l’ennesimo punto a suo favore, riuscendo ad entrare piano piano nel cuore di un pubblico che si fa via via sempre più ampio.