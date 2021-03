Elettra Lamborghini con il Covid: Tommaso Zorzi ci ripensa e torna

Dopo aver inizialmente rifiutato il ruolo, una circostanza di emergenza ha portato Tommaso Zorzi ad accettare il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. Ecco che cosa è successo.

Dopo le iniziali indiscrezioni lanciate da TvBlog la notizia è ora più che confermata, con un comunicato ufficiale Mediaset. A causa di un’emergenza nata all’interno del cast dell’Isola dei Famosi sarà proprio Tommaso Zorzi ad assumere il ruolo di opinionista. Ecco che cosa è successo.

Tutto si è svolto molto in fretta: prima il rifiuto di Tommaso Zorzi e poi le circostanze che ne hanno reso necessario il suo arruolamento nella “squadra” degli opinionisti dell’Isola dei Famosi.

Il noto reality si trova infatti alle prese con un grave imprevisto: una delle (fino ad ora) due opinioniste è costretta all’isolamento domiciliare dopo aver contratto il Covid. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, che non potrà così affiancare Iva Zanicchi in studio.

Forse anche questo fuori programma è stato complice del cambio di marcia da parte di Tommaso Zorzi, che ha così accettato il ruolo di opinionista del reality.

Tommaso Zorzi: il rifiuto iniziale del ruolo

Inizialmente il vincitore del Grande Fratello Vip 5 si era detto contrario ad una propria partecipazione al programma. I motivi? L’influencer li aveva spiegati bene: “Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi“, aveva dichiarato, deludendo i tantissimi fan che scalpitavano per poterlo rivedere presto in un programma televisivo. Ma qualcosa deve essere cambiato perché Zorzi ha appena dichiarato di avere accettato il ruolo, pubblicando nelle Instagram Stories il comunicato ufficiale Mediaset che ne dà la notizia.

“È ufficiale, è uscito il comunicato Mediaset. Sarò opinionista dell’Isola che parte lunedì e oltre a questo condurrò un mio programma sull’online di Mediaset dove si parlerà di Isola una volta a settimana, con i miei ospiti, le mie cose, i miei giochi“. Non solo opinionista quindi, il giovane influencer avrà anche un ruolo importante da conduttore. Un grande traguardo raggiunto dal talentuoso Zorzi che ha reso felici tutti i suoi fedeli fan.

La Instagram stories con la quale Zorzi informa i fan di ciò che è appena diventato ufficiale è online solo da pochi minuti ma sta già facendo registrare molte reazioni da parte del popolo del web, che sui social si sta scatenando. Eccone qualche esempio.

Leggi anche -> GF Vip, Giulia Salemi torna a parlare di Tommaso Zorzi:”Ci sono rimasta male”

Leggi anche -> Maria De Filippi vuole Tommaso Zorzi per uno dei suoi programmi (RUMORS)

io ieri: L’ISOLA NON LA SEGUO PERCHÉ ANCORA NON MI RIPRENDO DAL GFVIP io oggi: FORSE MI SA CHE UN PO’ LA GUARDO.@tommaso_zorzi ormai mi comandi la vita https://t.co/BHh5VnaTmQ — camalow (@itsBieM) March 12, 2021