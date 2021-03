Dopo la fine del Gf Vip Giulia Salemi torna a parlare del suo difficile rapporto con Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha raccontato a Verissimo.

La loro esperienza all’interno della casa è terminata ma sembra che Giulia Salemi e Tommaso Zorzi abbiano ancora dei conti in sospeso. Ad entrambi la partecipazione al reality ha portato molta fortuna: Tommaso è stato il vincitore e Giulia ha trovato il tanto sperato amore. Ospite di Silvia Toffanin la Salemi ha voluto raccontare proprio questi due aspetti del suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Un percorso non sempre facile nel quale la bella influencer ha dovuto affrontare più di una accesa discussione. Gli scontri più forti sono stati sicuramente quelli con l’ex amico Tommaso Zorzi. I due avevano un rapporto di amicizia da diversi anni ma una volta entrati nella casa qualcosa sembra essersi rotto. Tommaso ha raccontato di reputare Giulia solo una conoscenza e non una amica. Frasi che hanno fatto molto male alla Salemi che ha più volte affermato di considerare il suo rapporto con Tommaso importante. Intervistata a Verissimo ha raccontato di non avere per niente apprezzato i tanti commenti negativi di Zorzi nei suoi confronti. Primo tra tutti i l paragone tra lei e Amy Winehouse, fatto per insinuare avesse un problema con l’alcol. Durante la convivenza forzata inoltre l’influencer milanese ha ribadito di non volere più frequentare Giulia al di fuori della casa.

Nelle scorse ore Tommaso ha annunciato di aver iniziato a leggere e vedere tutte le notizie pubblicate sul web e mandate in onda in televisione di persone che hanno parlato male di lui, pronto a rispondere per le rime. Si riapriranno i conflitti con Giulia? Nonostante la fine della lunga amicizia questo Grande Fratello ha portato un nuovo bellissimo rapporto nella vita di Giulia. La sua storia con Pierpaolo è stata fortemente criticata dal pubblico soprattutto per la precedente liaison tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci, ma con il tempo la nuova coppia ha dimostrato di provare sentimenti autentici.

Giulia ha raccontato di essere molto felice e non riuscire ad esprimere a parole il forte sentimento che prova. Pierpaolo è esattamente l’uomo dei suoi sogni e non vede l’ora di ritornare alla vita reale insieme a lui. Insomma amicizia che perdi amore che trovi e noi gli facciamo i nostri migliori auguri.