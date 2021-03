Irama negativo al Covid ma rischia comunque l’esclusione da Sanremo

Brutte notizie per il cantante Irama: l’ex vincitore di Amici rischia di saltare la sua partecipazione al festival di Sanremo

Purtroppo il coronavirus, a distanza di un anno, continua a “circolare”. Ieri sera, Irama che è in gara insieme agli altri 25 big per Sanremo non ha potuto esibirsi con il suo brano. Un colpo davvero difficile da digerire ma al quale non c’ è soluzione. Un suo collaboratore, è risultato positivo al Covid e di conseguenza non ha potuto raggiungere il palco. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

Irama rischia di non partecipare al Festival

Filippi Maria Fanti, questo il nome dell’artista ha dovuto cedere il suo posto in scaletta a Noemi. La notizia è arrivata all’improvviso dopo l’esito del tampone molecolare del collega. La sua esibizione quindi è saltata a stasera, ma per adesso ancora nulla è certo.

Si perchè nonostante Irama è negativo rischia comunque di non poter partecipare a Sanremo. A dare l’annuncio lo stesso direttore Artistico che ha affermato tali parole: “Bisogna attendere il risultato del tampone del suo collaboratore, prima di prendere una decisione. Ovvio che se sarà positivo anche Irama è costretto a farsi la quarantena”.

La presentazione del grano “La genesi del tuo colore”

C’è da dire che Irama almeno fino adesso ancora non si è espresso su quanto accaduto, per il momento c’è solo da attendere. Intanto, possiamo anticipare che il cantante ha presentato al Festival un brano intitolato La genesi del tuo colore.Una canzone che è una sorta di riflessione alla vita. Secondo l’artista noi umani tendiamo ad apprezzare le cose sempre quando le perdiamo e quando ormai è troppo tardi.

In una recente intervista a Di Più, l’ex vincitore di Amici aveva dichiarato di aver fatto ascoltare questa canzone prima a Maria De Filippi, con la quale è rimasta in ottimi rapporti dopo la sua partecipazione al programma. La conduttrice pare abbia apprezzato molto questa sua nuova opera e ovviamente gli ha augurato un grandissimo in bocca al lupo.