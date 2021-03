Il cantate Achille Lauro ieri sera ha lasciato tutti senza parole mostrandosi con un look particolare e con le lacrime di sangue agli occhi

Sa sempre come stupire Achille Lauro e anche in questa edizione del Festival ha lasciato tutti a bocca aperta. Possiamo dire con certezza che la sua esibizione a Sanremo 2021 era una delle più attese e con il look ha stupito. L’artista quest’anno non è in gara tra i Big, come nel 2019 e 2020, ma è nel cast fisso in tutte le serate. A far far parlare non solo il suo abito ma il vero significato delle gocce di sangue scese dagli occhi.

Il significato delle lacrime di sangue

Achille Lauro ieri sera si è presentato all’Ariston con una parrucca blu, piume e una tutina di paillettes. L’artista prima di cantare ha letto una lettera sull’umanità, esibendosi poi con il brano Solo noi.

Alla fine della performance, Achille ha pianto lacrime di sangue, lasciando senza parole. Infatti, da casa tutti si sono chiesti cosa significassero quelle lacrime e come ha svelato Fanpage dietro questa decisione c’è un motivo preciso.

Il cantante ha voluto fare riferimento alla Madoninna di Civitavecchia che nel 1995 ha pianto lacrime di sangue circa 14 volte. Secondo il Monsignor Grillo tali lacrime sarebbero riconducibili ad un invito da parte della Madonna alla conversione e alla penitenza e ad un richiamo ad essere più sensibili.

Il motivo e la scelta di Achille Lauro

Come spesso accade i brani e i look di Achille Lauro dividono il pubblico di Sanremo a metà. Da un lato c’è chi apprezza il suo modo stravangante di fare, dall’altro invece c’è chi è stanco del suo tanto “ostentare”. L’unica cosa certa è che Achille piace e nel bene o nel male sa sempre come far parlare di se.

L’artista, ha voluto dare rispetto al Monsignor Grillo un significato diverso alle sue lacrime. Lauro ha invitato tutti a smetterla di avere pregiudizi sugli altri, sopratutto nei confronti di chi è diverso da noi. Un messaggio importante, rivoltato particolarmente ai ragazzi che spesso si lasciano coinvolgere dai preconcetti.