Achille Lauro sale sul palco del Festival di Sanremo come ospite speciale con un look stravagante che sconvolge il web.

Achille Lauro sale sul palco del Festival di Sanremo come ospite speciale con un look stravagante che sconvolge il web. Il cantante arriva come ospite fisso a Sanremo con un look che rappresenta mille personalità in una. Senza distinzione donna e uomo, artista e performer, tra sacro e profano, Lauro piange lacrime di sangue e si esibisce con unghie lunghe e tacchi. Piume rosa, capelli blu e un’armatura che potrebbe ricordare quella di un super eroe pieno di glitter per poi concludere l’esibizione con lacrime di sangue che scendono sul volto truccato. Sarà forse un riferimento ai quadri sacri e alla croce di spine di Gesù?

A fine performance Achille pubblica gli scatti del suo look s Instagram e scrive:

“Sono il Glam rock.

Sono un volto coperto dal trucco.

La lacrima che lo rovina.

Il velo di mistero sulla vita.

Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico.

Sessualmente tutto.

Genericamente niente.

Esagerazione, teatralità, disinibizione.

Lusso e decadenza.

Peccato e peccatore,

Grazia e benedizione.

Un brano che diventa nudità.

Sono gli artisti che si spogliano,

E lasciano che chiunque

Possa spiare nelle loro camere da letto e in tutte le stanze della psiche.

Esistere è essere.

Essere è diritto di ognuno.

Dio benedica chi è”

