GF Vip, Maria Teresa Ruta svela: Alla cena dopo la finale è arrivata la polizia  

Ospite di Barbara D’Urso, Maria Teresa Ruta racconta cosa è successo nell’albergo romano che ha ospitato i Vipponi dopo la finale del GF Vip.

Il GF Vip è terminato ma non ha smesso di fare notizia. I protagonisti del reality sono tornati alla vita reale trovando un mondo decisamente diverso dall’inizio di settembre, quando iniziò la loro reclusione e soprattutto molto differente dal microcosmo della casa più spiata d’Italia. Una semplice cena insieme, come avveniva quotidianamente all’interno della casa, fuori è tassativamente vietata e ora anche loro dovranno rispettare le nuove regole. Non è stato così però nelle prime ore dopo la finale. Tutti i concorrenti a fine puntata hanno passato la notte in un albergo di Roma. Prima di andare a dormire però si sono ritrovati per cenare e fare festa nella sala ristorante dell’albergo. A testimonianza dei festeggiamenti molti dei Vipponi hanno pubblicato stories e foto sui social media. In pochi secondi però è scoppiata la polemica. Sono molti i fan del reality che hanno fatto notare che il comportamento degli ex concorrenti era fuorilegge e soprattutto irresponsabile. Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis ospiti da Barbara D’Ursohanno raccontato di essere stati in piena sicurezza perché tutti i partecipanti ai festeggiamenti avevano effettuato il tampone.

Ma nonostante questo la situazione era comunque illegale e nel mezzo della serata è dovuta intervenire la polizia. Urtis racconta che in realtà le forze dell’ordine erano accorse sul posto per l’assembramento di fan fuori dall’albergo ma presto si sono accorte anche della festa illegale che si stava svolgendo all’interno della struttura. Dopo ave fatto irruzione al party hanno chiamato la questura e invitato tutti i partecipanti a tornare subito nelle camere, mettendo così fine ai festeggiamenti.

LEGGI ANCHE > SANREMO, ZLATAN IBRAHIMOVIĆ SALE SUL PALCO E DETTA LE REGOLE DEL FESTIVAL