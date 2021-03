Una prima serata ricca di emozioni, ospiti e colpi di scena, ma qualcosa non convince il pubblico. Amadeus e Fiorello, avranno conquistato i telespettatori? Quali ascolti tv ha totalizzato la prima serata del Festival di Sanremo 2021? Di seguito tutti i dati.

Festival di Sanremo 2021: auditel e share della prima serata

Una prima serata ricca di emozioni, ospiti e colpi di scena, ma qualcosa non convince il pubblico. Amadeus e Fiorello, avranno conquistato i telespettatori? Quali ascolti tv ha totalizzato la prima serata del Festival di Sanremo 2021? Di seguito tutti i dati. Ieri sera, martedì 2 marzo 2021, su Rai 1 è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Alla conduzione Amadeus affiancato dal suo amico Fiorello. Ospiti importanti, grandi emozioni e colpi di scena hanno emozionato il pubblico del Festival, anche se qualcosa non ha convinto i telespettatori. Sono stati 11 milioni 176 mila spettatori a guardare Sanremo, pari al 46.4%. L’anno scorso invece Amadeus aveva catturati l’attenzione di 12.480.000 spettatori con il 51,2 per cento di share. Trend simile anche per la seconda parte che ha avuto 4 milioni 212mila spettatori con il 47.8 per cento di share, mentre nel 2020 davanti alla tv c’erano 5 milioni e 697mila persone con il 56.2 per cento.

In media, la prima serata del Festival 2021 ha ottenuto 8 milioni e 363mila spettatori con il 46.6 per cento. Nel 2020 la media era stata del 52.2 per cento con 10 milioni e 58mila spettatori. L’appuntamento con il Primafestival invece, ieri ha fatto segnare 1 milioni 841 mila spettatori con il 27.8 per cento di share. Sanremo Start (dalle 20.50 alle 21.30) ha raccolto 11 milioni 592 mila spettatori pari al 38.7 per cento.

Ospiti, scaletta e nuove proposte della seconda serata

Il Festival di Sanremo è finalmente iniziato: nella serata del 2 marzo 2021, i primi 13 big in gara si sono esibiti sul palco e per ora è Annalisa con il brano Dieci a guidare la classifica degli artisti. A votare, anche durante la seconda serata, sarà sempre la giuria demoscopica, che si pronuncerà sugli altri 13 Big in gara che si esibiranno stasera: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Orietta Berti, Random, Willie Peyote e Irama (la cui presenza al momento è incerta). Al termine della votazione sarà stilata la classifica provvisoria che si sommerà a quella della prima serata. Sul palco, a inizio puntata si esibiranno anche le altre quattro Nuove proposte formate da: Davide Shorty, Dellai, Wrongonyou e Greta Zuccoli.