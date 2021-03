Samantha di Uomini e donne avrebbe già stancato il pubblico a casa e pare abbia perso molti consensi rispetto alla prima puntata

La nuova tronista Samantha si è subito fatta notare. La sua presentazione prima di sedere sul famoso trono rosso di Uomini e donne aveva annunciato buone speranze per le ragazze, tanto che in molte si sono viste nei suoi panni. Si perchè la giovane di Sapri non è come le solite torniste che abbiamo visto nel salotto di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto fisico. E’ stata definita la prima tronista curvy di Ued e come lei stessa ha ammesso: “Dimagrire si può, diventare simpatici no”. Ma dietro quella troppa simpatia, secondo molto si cela qualcosa che ancora non è chiaro e nelle ultime puntate pare stia perdendo consensi.

Chi è Samantha, la nuova tronista di Ued?

Samantha ha trent’anni ed è originaria di Sapri, in provincia di Salerno. La ragazza si presenta a Uomini e donne ed ammette di essere “orgogliosamente curvy”. E’ consapevole che la sua fisicità difficilmente trova spazio in tv ma comunque invogliata dalle amiche ha voluto darsi questa opportunità.

Un’opportunità che Maria De Filippi insieme ai suoi collaboratori ha voluto darle, in particolar modo per cambiare qualcosa nel trono classico, che ormai da qualche anno non sembra più ottenere lo stesso successo di una volta.

La giovane è subito sembrata simpatica, schietta e sincera tanto che anche con i ragazzi che si sono presentati all’appuntamento a buio è stata molto diretta. All’inizio tutti l’hanno apprezzata e molti fan si sono complimentati con Maria per la scelta, definendo Samantha “una di noi”.

Purtroppo, però, possiamo confermare che ultimamente qualcosa è cambiato e le appassionate del noto format di Canale 5 si sono già stancate della sua presenza sul trono. Ma vediamo insieme il perchè e cosa è successo.

Uomini e donne: La tronista ha già stancato il pubblico a casa

Samantha non sembra aver iniziato nel migliore dei modi la propria avventura a Uomini e donne ma c’è da dire anche che tutto è recuperabile. Durante una discussione con un suo corteggiatore che si è autoeliminato la ragazza si è espressa in “malo modo”. Le sue parole, rivolte al ragazzo hanno lasciato il pubblico a casa davvero con gli occhi sbarrati e in molti non hanno apprezzato la sua uscita: “Ti posso dire una cosa? Simpatico, non ti si può dire! Bello, neanche! Grazie! Scusami eh…

A parte questa piccola uscita infelice, al pubblico a casa non è piaciuto nemmeno il suo intervento nei confronti d Armando. A volte la sua schiettezza potrebbe essere confusa con una maleducazione e si che i telespettatori sono sempre molto attenti a queste cose. Infine, anche ieri è stata molto criticata durante la sfilata, per la scelta di un look quasi retrò. Insomma, un flop assoluto, basta leggere anche i tanti commenti nelle varie pagine dedicate al programma….