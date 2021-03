Andrea Delogu, la camicia sbottonata scatena i follower: “Semplicemente divina”

Andrea Delogu ha postato una foto su Instagram che ha mostrato un dettaglio bollente non sfuggito ai follower che si sono detti pazzi di lei

Una serie di scatti pubblicati dalla conduttrice e speaker radiofonica hanno fatto il giro del web. Ed hanno confermato la forte passione dei suoi fan per lei che rimane uno dei volti noti in casa Rai. Bella e solare, la 38enne ha alle spalle anche una carriera da attrice. Con lei si può parlare di artista a tutti gli effetti, anche perché riesce a stare con grande disinvoltura in uno studio televisivo o radiofonico e su un set cinematografico. Brava e preparata, anche grazie alle sue doti fisiche è riuscita a fare strada nel mondo del cinema e dello spettacolo. Anche sui social riesce ad apparire in tutto il suo splendore, osando quanto basta con foto e video. Senza apparire mai volgare o eccessiva. Di lei i follower hanno una grandissima stima, ma soprattutto possiamo dire che il loro affetto nei suoi confronti rimane altissimo.

La vita privata di Andrea Delogu ultimamente ha attirato le attenzioni generali del mondo del gossip. Voci parlano di una rottura definitiva con Francesco Montanari. Per la verità anche nel momento della fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino in tanti hanno raccontato di un flirt in corso. Ma ad oggi nessuna conferma o smentita è arrivata a queste voci. Intanto nella settimana del Festival di Sanremo la conduttrice si è mostrata sui social in tutto il suo splendore con una serie di scatti che hanno confermato la sua bellezza che cattura le attenzioni dei fan. Su Radio 2 ha raccontato la prima ed inedita serata della settantunesima edizione del Festival, andato in onda senza pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus che impone ancora ampie restrizioni. Le foto che ha pubblicato hanno mostrato tutta la sua forte sensualità, anche per una scollatura evidente che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione ai follower.