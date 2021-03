Cecilia Rodriguez atomica: l’outfit della sorella di Belen è “straripante”

Cecilia Rodriguez ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha scatenato la passione dei follower: la sorella di Belen in grande forma

La sensualità e la bellezza assoluta nella famiglia Rodriguez è una normalità. Soprattutto quando si parla delle sorelle probabilmente più seguite ed amate d’Italia. Parliamo ovviamente di Cecilia e Belen, due bellezze argentine che riescono sempre a finire in primo piano quando si parla di spettacolo e gossip. Entrambe hanno vissuto momenti difficili nell’estate scorsa, soprattutto a causa delle loro relazioni sentimentali. Belen ha definitivamente rotto con Stefano De Martino, la sorella invece ha trascorso mesi difficili dopo la crisi con il compagno Ignazio Moser. Tutte e due hanno così deciso di trascorrere insieme le vacanze, con per disintossicarsi da relazioni complicate e dai veleni che stavano ossessionando le loro vite. Le due sorelle sono legatissime e non solo nella vita. Infatti hanno da qualche anno intrapreso l’attività imprenditoriale con il loro marchio di costumi “MeFui” che tra l’altro va a gonfie vele.

Oggi per tutte e due le loro relazioni sentimentali sembrano aver trovato una forte stabilità. Anche se in modi differenti. Infatti Belen ha ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese, dal quale aspetta anche un figlio. Si tratta di una bambina, dopo Santiago avuto dal rapporto con Stefano De Martino. Molto più semplice invece la situazione di Cecilia Rodriguez, che è tornata insieme al suo Ignazio, con l’amore che è tornato più forte di prima. Tanto che sempre più spesso si parla di possibili nozze tra i due, che nelle uscite pubbliche appaiono sempre più affiatati. Insomma, si attendono delle novità per la sorella minore di Belen. Che intanto sui social non perde occasione per provocare le reazioni dei follower usando come arma la sua estrema sensualità e bellezza. Nell’ultimo post che ha pubblicato, la bellezza argentina ha mostrato il suo outfit da urlo, che he esaltato le sue curve: “MARZO, il mio mese preferito 🤍 Invece cosa ne dite di questo look?”. Domanda che giriamo a voi, con il post condiviso sotto.