Irama torna in gara: ormai è ufficiale. Le case discografiche e i big di Sanremo hanno accettato la proposta di Amadeus di far partecipare “virtualmente” il cantante al Festival. Ecco i dettagli.

Irama torna in gara: ormai è ufficiale. Le case discografiche e i big di Sanremo hanno accettato la proposta di Amadeus di far partecipare “virtualmente” il cantante al Festival. Dopo la notizia della positività di due membri del suo staff, da ieri a Sanremo si decidono le sorti della gara per Irama. Il cantante infatti, pur essendo negativo al tampone, ha salato la sua esibizione, che era prevista per la prima serata del Festival. Dopo numerosi sconti tra chi riteneva fosse il caso che si ritirasse e chi appoggiava la sua partecipazione alla gara nonostante tutto, ora finalmente è stato deciso il destino di Irama.

Leggi anche–> Festival di Sanremo 2021: auditel e share della prima serata

Il cantante infatti, torna in gara al Festival di Sanremo 2021. Il verdetto è arrivato in queste ore. Dopo essere stato costretto dalle circostanze spiacevoli a ritirarsi dal Festival perché due membri del suo staff sono risultati positivi al Covid, ora invece sembra si sia trovato un compromesso. Anche se le regole prevedevano che Irama affrontasse la quarantena, Amadeus però, ha ritenuto opportuno dargli la possibilità di restare in gara, in un modo particolare. Il conduttore ha infatti proposto agli altri 25 Campioni in Gara di permettere a Irama di gareggiare mandando in onda la registrazione dell’esibizione fatta durante le prove.

Proposta accettata sia dai big in gara che dalle case discografiche per modificar quindi il regolamento che permetterà ad Irama (e ad eventuali casi simili che dovessero verificarsi) di non ritirarsi dal Festival a causa della quarantena, ma di partecipare alla gara con la registrazione video delle prove generali sia del brano in gara che della cover di domani. Dunque stasera, mercoledì 3 marzo, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 andrà in onda la registrazione della sua canzone inedita sul palco dell’Ariston.