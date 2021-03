Laura Torrisi, il risveglio è “incantevole”: i fan notano un dettaglio “bollente”

Laura Torrisi ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto la sua assoluta bellezza: lo scatto fa fatto innamorare i follower

L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha evidenziato la sua bellezza assoluta. Il post ha avuto però un tono abbastanza polemico e forte, con i follower che hanno chiesto alla sensuale siciliana cosa le stesse succedendo. E soprattutto a chi fosse rivolta la frecciatina che ha usato come didascalia allo scatto che ha pubblicato. L’attrice non ha attraversato un periodo brillante con la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Il suo intervento sembra essere andato a buon fine, tanto che oggi appare in tutta la sua forma fisica. La bellezza catanese soffriva di disturbi di endometriosi e leiomioma all’utero, delle neoplasie benigne che colpiscono le donne. Per fortuna adesso per lei si tratta solo di un brutto ricordo, con il peggio che è alle spalle. Ma cosa le sarà successo di così grave da indurla a scrivere un post così forte?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Il commento alla sua foto di Laura Torrisi è stato eloquente e diretto. Ma manca ovviamente il destinatario: “Certe persone sono nate solo per sperimentare quanto i tuoi nervi possano reggere. 🙄🧨”. Tante le ipotesi che si sono fatte in queste ore per scoprire cosa in concreto le sia capitato. Non è arrivata una risposta alle domande dei follower anche perché l’attrice ha mantenuto la sua riservatezza parlando di persone e rimanendo nel vago. Qualcuno ha pensato all’ex marito Leonardo Pieraccioni, altri invece hanno collegato lo sfogo al possibile flirt che il gossip le ha spesso accostato con il cantante Aiello. Ma si tratta di ipotesi che non sono state confermate. Solo se la diretta interessata o il destinatario dello sfogo usciranno allo scoperto si potrà capire cosa è accaduto. Intanto dalla foto che ha pubblicato i follower hanno potuto ammirare tutta la bellezza e sensualità dell’attrice siciliana. E la sua scollatura che non è passata inosservata.