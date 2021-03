Elettra Lamborghini, curve mozzafiato in vista: “Ne sono uscita uno schianto”

Elettra Lamborghini ha scatenato la passione dei follower su Instagram: il completo aderente non ha lasciato spazio all’immaginazione

Una foto che ha scatenato le fantasie del web e che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione dei follower. Cosa che accada molto spesso quando di mezzo c’è lei. L’artista bolognese, celebre Influencer e personaggio pubblico, nelle ultime settimane ha raccolto una serie infinita di consensi sui social grazie a dei post che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti. Per la moglie del dj Afrojack tanti i post che sono riusciti a catturare l’interesse generale del pubblico, che ha sempre risposto con migliaia di like e commenti positivi nei suoi confronti. La 26enne emiliana riscuote un fortissimo consenso non solo sui social ma anche nelle sue apparizioni televisive. La sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo le ha regalato un ulteriore consenso, proiettandola adesso tra i personaggi più amati dello spettacolo e della televisione. L’ultimo post che ha pubblicato è stato non per deboli di cuore.

Elettra Lamborghini ha lasciato tutti i follower senza parole con una serie di foto che hanno evidenziato tutta la sua fisicità e delle curve bollenti che non sono passate inosservate. Non è la prima volta che il web si scatena per lei, soprattutto quando mette al centro dell’attenzione le sue evidenti qualità fisiche. Bellissima ragazza, riesce spesso a catturare l’attenzione di migliaia di follower. Nell’ultima foto che ha pubblicato è stata definita irresistibile dai suoi tantissimi fan che non perdono nemmeno una delle sue pubblicazioni o delle sue storie. Ha giocato non solo con la sua sensualità ma anche con la sua ironia tutta bolognese per far innamorare tutti. “Mi hanno buttata in un incidente perché ne sono uscita uno schiantoooooh ❤️😜❤️😂❤️cit: le mie fan😂❤️”. Usando una delle citazioni di una fan, ha voluto mettere in risalto con una tuta aderente tutte le sue forme. Scatto che ha raccolto ampi consensi e che pubblichiamo sotto lasciando a voi ogni considerazione.