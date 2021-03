Lo stato Sociale sul palco di Sanremo, durante l’esibizione manda una frecciatina simpatica a Morgan: “Dov’è Lodo?”. Il web impazza di meme.

Leggi anche–> Festival di Sanremo 2021: scaletta, ospiti e nuove proposte della seconda serata

Stasera sul palco dell’Ariston, Lo Stato Sociale ha portato in scena un grande spettacolo di intrattenimento durante la loro esibizione. Con una canzone dal titolo “Combat Pop” hanno tenuto un grande show sul palco di Sanremo, durante la quale hanno cantato, ballato e interpretato il loro pezzo. Una canzone sulla disillusione: il brano racconta con spirito disincantato, di come sono cambiati i tempi dai primi anni, quelli dei concerti fuori dal mercato della discografia e di cui ad oggi hanno molta nostalgia. Ma durante l’interpretazione del brano, i ragazzi dello Stato Sociale hanno mandato una frecciatina indiretta a Morgan e Bugo. Mentre cantavano infatti, di punto in bianco hanno stoppato la musica e hanno detto: “Dov’è Lodo?”. Sul web sono nati subito numerosi meme sulla vicenda. Il gruppo è tornato dopo qualche anno sul palco di Sanremo, dopo la prima esperienza all’Ariston nel 2018, con la canzone ‘Una vita in vacanza’.