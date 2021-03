Bugo torna a Sanremo: la frecciatina di Morgan non passa inosservata

Bugo si ripresenta a Sanremo da solista e si da una seconda possibilità, ma ecco che arriva la frecciatina di Morgan

Impossibile non ricordare quanto accaduto lo scorso anno tra Bugo e Morgan. Tra i due artisti, che si presentarono in gara tra i big non correva sangue già da prima di scendere le scale dell‘Ariston, ma solo una volta saliti sul palco Marco sancì la rottura definitiva. Castoldi aveva cambiato il testo del brano ‘Sincero’, insultando il collega e soprattutto violando il regolamento. Bugo, così all’improvviso abbandonò il palcoscenico e tutto cadde in un silenzio tombale. Ovviamente da quel giorno non si sono più rivolti la parola ma Cristian Bugatti, ha voluto riprovarci e da poco si è esibito.

Bugo torna a Sanremo da solista

A distanza di un anno Bugo è tornato sul palco dell’Ariston per prendersi la sua rivincita e magari portare a casa la vittoria. L’artista si è presentato a Sanremo come solista con il brano E invece si. Come già detto in precedenza dopo l’esperienza avuta con Morgan lo scorso anno, i due non si sono più rivolti la parola, lanciandosi appena qualche frecciatina sia sui social che in qualche trasmissione.

Se da un lato Bugo pare si sia lasciala la questione alle spalle, Marco Castoldi sembra non aver ancora digerito. Forse, anche per la sua squalifica di dicembre 2020, quando è stato mandato a casa per via del suo comportamento scorretto nei confronti della produzione di Sanremo.

La frecciata di Morgan e il commento dei fan

Poco fa Morgan sul suo profilo Instagram ha postato una foto che raffigura il Palazzo della Civiltà di Roma, con il testo della canzone modificata dello scorso anno: “Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”.

Non proprio un ‘in bocca al lupo’, insomma. Dando, invece, uno sguardo ai commenti i followers si sono divisi in due parti. Da un lato c’è chi ha insinuato che rode ancora, mentre dall’altro qualcuno in molti si sono schierati dalla sua parte: “Bugo se è Sanremo quest’anno è solamente grazie a te!”.