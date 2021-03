Rosario Fiorello lancia un forte messaggio al Governo Draghi chiedendo tanto impegno per la lotta contro il Covid 19

E’ appena iniziata la seconda puntata del Festival di Sanremo 2021. Un ingresso particolare quello di Fiorello che ha iniziato a cantare e ballare da fuori al teatro fino a raggiungere Amadeus sul palco. Una grande novità la presenza di palloncini sulle sedie al posto del pubblico. Terminata la musica, Rosario insieme al suo collega ha ringraziato tutti coloro che ieri hanno seguito il Festival, nonostante le piccole polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Fiorello fa il suo ingresso in teatro con un look particolare

Fiorello sulla presenza dei palloncini ha precisato che questo è il Festival di Sanremo che gli piace vedere, immaginando che quei palloncini colorati fossero delle persone. A lasciare senza parole, il pubblico a casa anche il suo look che proprio come ieri è molto particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Infatti, si è presentato con una camicia e un pantalone nero e con mantello di piume, ammettendo di aver preso spunto da Achille Lauro. Dopo una serie di battute con Amadeus, ha preso in mano una lettera, spiegando che l’ha ricevuta da Draghi e che gli è stata mandata da un piccione.

Sanremo 2021: Il forte messaggio rivolto al Governo

Rosario Fiorello, ha anche precisato quanto il gesto di Amadeus all’apertra del festival di Sanremo di ieri sera abbia creato polemiche. Come è possibile che anche un segno della croce possa essere messo in discussione?

Inoltre, come aveva già dichiarato nella conferenza stampa di oggi, il uso unico desiderio è quello che questo maledetto virus possa scomparire al più presto. E leggendo la missiva mandata da Draghi (ovviamente una lettera ironica) ha preso subito la palla al balzo per lanciargli un messaggio diretto.

“Chiedo a tutti di lavorare duramente per far si che presto si ritorni alla vita normale. Chiedo al Governo di lottare duramente per riuscire ad assicurare a tutti e presto il vaccino contro il Covid 19″.