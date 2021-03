Festival di Sanremo 2021 seconda serata: la scaletta, l’ordine dei cantanti in gara, le nuove proposte e i super ospiti di mercoledì 3 marzo. Tutti i dettagli

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Grandi ospiti sono attesi sul palco dell’Ariston questa sera: prima fra tutte Laura Pausini, fresca vincitrice ai Golden Globe, poi ancora Il Volo con Andrea Morricone per un omaggio al grande Ennio, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella per una staffetta di grandi successi del passato sanremesi. Poi seguiranno Gigi D’Alessio, il marciatore azzurro Alex Schwazer, la capocannoniere della nazionale femminile di calcio e della Juventus Cristiana Girelli.

Tutto il pubblico soprattutto gli utenti del web, non aspettano altro che vedere il secondo “quadro artistico” di Achille Lauro, che stasera coinvolgerà anche Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Scaletta dei big in ordine di esibizione:

Orietta Berti (Quando ti sei innamorato)

Bugo (E invece sì)

Gaia (Cuore amaro)

Lo Stato Sociale (Combat Pop)

Irama (La genesi del tuo colore)

Ermal Meta (Un milione di cose da dirti)

Malika Ayane (Ti piaci così)

Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera)

La Rappresentante di Lista (Amare)

Random (Torno a te)

Fulminacci (Santa Marinella)

Willie Peyote (Mai dire mai (La locura)

Gio Evan (Arnica)

Per le nuove proposte invece si sfideranno sul palco dell’Ariston: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Dellai.