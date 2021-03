Stefano Bettarini, la dolcissima dedica a Nicoletta: “So cos’è l’amore grazie a te”

Stefano Bettarini sorprende la compagna con parole piene di romanticismo. Ecco la dedica social dell’ex calciatore per il 27esimo compleanno di Nicoletta Larini.

Grande giorno per Nicoletta Larini, la compagna di Stefano Bettarini. La bella influencer ha compiuto 27 anni e per l’occasione ha deciso di festeggiare in collegamento con i propri followers. Una festa casalinga trascorsa in compagnia dell’ex calciatore. Nonostante le regole dell’ultimo dpcm vietino i festeggiamenti con gli amici Nicoletta ha comunque voluto spegnere le candeline sommersa da tantissimi palloncini colorati e collegata in diretta con gli amici veri e virtuali. Non sono mancati i tantissimi messaggi di auguri ma i più i importanti sono arrivati da Stefano Bettarino. L’ex calciatore è stato spesso criticato per le sue uscite di cattivo gusto nei riguardi dalle donne ma in questa occasione ha dimostrato di essere un vero romanticone e soprattutto innamorato perso della sua Nicoletta. Per festeggiare i 27 anni della sua dolce metà ha voluto dedicarle un messaggio social dove esprime tutti i suoi sentimenti per la giovane fidanzata: “Ti conobbi poco più che una ragazza, sono trascorsi anni da quel giorno e quella ragazza è divenuta donna, la mia!”, esordisce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •𝐒𝐓𝐄𝐅𝐀𝐍𝐎 𝐁𝐄𝐓𝐓𝐀𝐑𝐈𝐍𝐈• (@stefanobettarini1)

Poi continua: “Sei la persona che si incontra quando la vita decide di farti uno splendido regalo, ed anche in questo giorno, sei tu a donarti a me.” Per concludere promette a Nicoletta amore eterno: “Ricorda, se so che cosa sia l’amore è grazie a te! Con te al mio fianco, io sarò poeta e tu poesia, se lo vorrai, oggi e sempre”. Parole che farebbero sciogliere anche le donne meno romantiche e alle quali Nicoletta ha subito risposto: “Sto lacrimando e non riesco a smettere… Quello che mi hai scritto mi ha lasciata senza parole… Incontrarti è stato il più bel regalo che la vita potesse farmi.. Non lasciare mai la mia mano, perché io mai lo farò..”.

LEGGI ANCHE > IRAMA NEGATIVO AL COVID MA RISCHIA COMUNQUE L’ESCLUSIONE DA SANREMO

Nicoletta e Stefano si sono conosciuti nel 2017 dopo la fine dell’esperienza di Bettarini all’Isola dei Famosi. Da allora non si soon più lasciati e leggendo le parole che si sono dedicati sembrerebbe proprio che la storia proceda a gonfie vele. Anche negli ultimi mesi, dopo l’eliminazione di Bettarini dal GF Vip a causa di una frase blasfema pronunciata all’interno della casa, Nicoletta è sempre stata al suo fianco dimostrandogli amore e sostegno. E noi gli facciamo i migliori auguri per un lungo e felice futuro insieme.