Isola dei Famosi, Carolina Stramare annuncia in lacrime il proprio ritiro

Carolina Stramare si ritira dall’Isola dei Famosi. Ecco cos’è successo per costringere l’ex Miss Italia a rinunciare alla partecipazione al reality.

Carolina Stramare annuncia il suo ritiro dall’Isola dei Famosi. La ex miss Italia era stata confermata negli scorsi giorni come partecipante della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che inizierà il prossimo 15 marzo. Un’esperienza che la modella non vedeva l’ora di intraprendere ma purtroppo, come comunicato da lei stessa, non le sarà possibile lasciare l’Italia. Come spiega tramite un’Instagram stories pubblicata sul suo profilo ufficiale ha dovuto annullare la sua partenza a causa di problemi di salute familiari. La bella 23enne non specifica esattamente di che problema si tratti ma racconta di dover rimanere in Italia per tutelare e tenere sotto controllo un problema di famiglia. Nelle scorse ore molti fan hanno ipotizzato un contagio da covid nella sua famiglia ma per ora non è arrivata nessuna conferma ufficiale. Di qualunque cosa si tratti la modella ha deciso di rimanere con la sua famiglia e rimandare l’esperienza.

Nel video pubblicato sui social è visibilmente dispiaciuta per aver perso una grande occasione per la sua carriera e non riesce a trattenere le lacrime, ma la famiglia e la salute vengono prima di tutto. Carolina nonostante il dispiacere racconta ai suoi fan di essere ferma sulla sua decisione e sicura che si ripresenteranno presto nuove occasioni importanti per la sua vita lavorativa. Ora è il momento di dedicarsi a se stessa e alla salute dei suoi cari. Intanto gli altri naufraghi hanno già preparato le valigie e sono prontissimi per affrontare questa fantastica avventura. Tra i concorrenti confermati ci sono Elisa Isoardi, Vera Gemma, Angela Melillo, Francesca Lodo, Daniela Martani, Beppe Braida, Visconte Guglielmotti, Brando Giorgi e Akash Kuhmar.

La conduttrice in carica Ilary Blasi sarà affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini mentre come inviato speciale in Honduras ci sarà Massimiliano Rosolino. La location dello show sarà ancora una volta l’Honduras.