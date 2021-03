Un ex cavaliere di Uomini e donne ha raccontato alcuni particolari sulla conoscenza con Gemma Galgani sganciando una vera bomba

Chi ha seguito Uomini e donne lo scorso anno di sicuro si ricorderà di Jean Pierre. L’uomo ha frequentato per lungo tempo Gemma Galgani e la loro storia ha fatto sognare milioni di fan. Infatti, in tanti si aspettavano un lieto fine ma purtroppo le cose sono andate in modo diverso. In una recente intervista a Fralof, l’ex cavaliere ha rivissuto il suo percorso nel programma, parlando sia della dama torinese ma anche della sua attuale compagna, conosciuta sempre a Canale 5. Ma a lasciare senza parole, alcuni retroscena che riguardano la sua conoscenza con Gemma.

Jean Pierre e la sua nuova vita accanto a Maria

Jean Pierre attualmente convive con Maria, conosciuta a Uomini e donne dopo la frequentazione con Gemma. Tra i due le cose sono subito andate alla grande e dopo alcune settimane hanno deciso entrambi di lasciare il parterre e viversi fuori.

L’ex cavaliere, dopo aver parlato della sua donna, ha svelato anche alcuni retroscena sulla Galgani, sui suoi modi di fare spesso molto diretti e anche su quanto è accaduto realmente tra di loro.

Gemma Galgani: “Ci fa o ci è? Sembra una della redazione”

Durante la lunga chiacchierata con Fralof, Jeanne Pierre è stato molto preciso nelle sue dichiarazioni. L’uomo ha raccontato che la dama non ha mai amato le mezze misure e che soprattutto in amore è una persona che pretende di ricevere lo stesso.

L’ex cavaliere ha ammesso anche che si è sempre sentito molto corteggiato da lei ma non ha mai provato i suoi stessi sentimenti, motivo per cui ha deciso di troncare. “L’ho sempre vista soltanto come un’amica”, ha dichiarato.

Prima di concludere, però, ha precisato anche un’altra cosa. “Gemma è una donna molto intelligente e non penso possa essersi invaghita di alcuni personaggi“. Tra questi, Jean Pierre ha menzionato Nicola Vivarelli. “Un pivellino di 26 anni non può prenderla in giro. O ci fa o ci è, è talmente in intelligente che è impossibile non capisca. “Lei secondo me ci marcia sopra per allungare il brodo, non vorrei che li dentro faccia parte della redazione…