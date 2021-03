Non è passato inosservato il nuovissimo fidanzato di Vera Gemma. Ecco perché il ragazzo ha colpito il pubblico dell’Isola dei Famosi.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi e le sorprese non sono mancate. Tra i concorrenti della novella edizione si è subito distinta Vera Gemma. A far parlare di lei però non sono state le sue innate velleità artistiche ma il giovanissimo fidanzato. Sono in molti ad essere rimasti attoniti quando il compagno è stato ripreso dalle telecamere. Accorso in studio per supportare la sua fidanzata il ragazzo ha raccontato di essere pronto a tifare per Vera. A sorprendere il pubblico però non è stato il discorso del ragazzo ma la sua giovanissima età. Per alcuni secondi in molti erano convinti che si trattasse del figlio e invece era proprio il compagno. Il giovane si chiama Jedi e ha solo ventidue anni quasi trenta in meno di Vera Gemma. Una differenza di età notevole alla quale si aggiunge il fatto che il ragazzo dimostra ancora meno anni di quelli che ha. Dall’aspetto timido e riservato e con l’apparecchio ai denti ha raccontato di avere iniziato la relazione con Gemma pochissimo tempo fa. Durante la puntata ha seguito con attenzione la sua amata rimanendo però abbastanza seccato dal suo comportamento.

L’attrice infatti dopo pochi minuti dallo sbarco sull’isola ha deciso di fare forti apprezzamenti sul compagno d’avventura Akash Kumar: “Un giro me lo farei” ha esordito. Parole che hanno provocato un’espressione alquanto perplessa nel giovane fidanzato in studio. Poco dopo Vera ha provato a recuperare la situazione ricordando al pubblico a casa di essere felicemente fidanzata.

Poco prima di partire per l’avventura in Honduras la figlia di Giuliano Gemma aveva espresso tutto l’amore che prova per il giovane fidanzato: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. E’ intraprendente” ha detto. Insomma nonostante la gaffe in diretta sembra proprio che i due facciano le cose sul serio e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice vita insieme.