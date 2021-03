Sul caso Meghan Markle si è fatta sentire la sorella Samantha che ai tabloid inglesi ha rivelato alcuni dettagli sulla duchessa. Ecco che cosa ha detto.

Come se la situazione di per sé non fosse già complicata a Buckingham Palace, a rendere le cose ancora più difficili ci ha pensato la sorella di Meghan Markle. O meglio, sorellastra, dato che con la duchessa condivide solo il padre. La donna 56enne ai tabloid inglesi ha infatti rivelato alcuni dettagli scottanti sulla sorellastra, accusandola di essere una bugiarda. Ecco che cosa ha detto.

Tutto ha avuto inizio con un’intervista rilasciata una settimana fa al famoso talk show americano di Oprah Winfrey dal principe Harry e la consorte Meghan Markle. A suscitare scalpore ed attirare le critiche negative sono state in particolar modo le dichiarazioni di quest’ultima, che aveva sganciato una bomba sulla famiglia reale accusandola di essere razzista e di essersi comportata in modo inadeguato verso le sue radici afroamericane.

Le parole shock hanno colpito il mondo intero e in particolare l’Inghilterra, ancora molto legata alla Royal Family, scatenando una reazione a catena di critiche verso Harry e Meghan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oprah (@oprah)

Samantha Markle: le sue parole su Meghan

Alla cascata di critiche si è aggiunta Samantha Markle, sorellastra maggiore di Meghan, che ha svelato al Daily Mail alcuni dettagli scottanti sulla duchessa, sbugiardandola.

La donna, che ha 56 anni, non è mai stata in ottimi rapporti con la sorella, tant’è vero che ha anche pubblicato un memoir dal titolo “The Diary of Princess Pushy’s Sister”, “Diario della Sorella della Principessa Intraprendente“, dove ‘intraprendente’ è inteso con un’accezione estremamente negativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha M Markle (@samanthamarkle1)

Della sorella, nell’intervista con Oprah, Meghan ne ha parlato poco e quello che ha detto non è certo andato giù a Samantha. La duchessa ha raccontato infatti di essere cresciuta “praticamente come una figlia unica” e di non conoscere la sua sorellastra.

“Non so come lo possa dire. Abbiamo fotografie di noi insieme fatte durante tutta la nostra vita” ha replicato infuriata Samantha.

Meghan e il disturbo narcisistico di personalità

Samantha ha proseguito con gli attacchi alla sorella, rivelando che Meghan è affetta da un disturbo narcisistico di personalità, cosa che la porta a trattare male le persone che la circondano, tra le quali c’è anche il padre di entrambe.

Le scuse di Meghan infatti, secondo la sorellastra, non sono dovute solo ai Reali d’Inghilterra ma anche al padre Thomas al quale la duchessa ha fatto molto male in passato.

“Dovrebbe pubbliche scuse anche al suo genitore“, lamenta Samantha. “Ha fatto molti danni a un uomo che le ha dato una vita incredibile. Dovrebbe fare la prima mossa. I genitori sono sempre amorevoli, ma dio mio, lei gli ha fatto davvero male“. Anche il padre 76enne si è poi fatto sentire, criticando la volontà della figlia di non vederlo né di parlargli e negando il fatto che la famiglia reale sia razzista.

La diatriba con la sorella sul cognome

Meghan è stata sbugiardata poi anche sotto altri aspetti. “Niente di tutto ciò che è stato detto nell’intervista è onesto“, afferma la sorellastra. A partire da ciò che Meghan ha dichiarato su di lei. Secondo le parole della duchessa infatti, Samantha avrebbe cambiato il proprio cognome in ‘Markle’ solo dopo l’inizio della sua storia d’amore con il principe Harry, per poter così trarne popolarità. Ma secondo la 56enne non c’è niente di più falso: “Markle è sempre stato il mio cognome“, spiega ai giornalisti. “Ero una Markle prima che lo fosse lei“, afferma, e a sostegno della sua tesi mostra ai giornalisti il diploma universitario dove c’è scritto ‘Samantha M. Markle’.

Leggi anche -> Regno Unito, la regina Elisabetta risponde alle accuse di Harry e Meghan

Leggi anche -> La Regina non ha voluto aiutarmi, dice Meghan Markle e la Royal Family va in crisi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

La relazione con Harry

Samantha ha poi continuato il suo sfogo, esprimendosi sulla relazione tra Harry e la sorellastra, che secondo lei durerà solo fino a quando il principe inizierà a dissentire con Meghan per le sue parole sulla Royal Family.

“Lei potrebbe essere molto sgradevole e metterlo nei guai, a meno che lui non trovi un avvocato davvero bravo“, ha commentato.

Insomma, parole decisamente velenose sono state pronunciate da Samantha nei confronti della sorella, come reagirà Meghan Markle?