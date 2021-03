Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati, ufficializzato il divorzio

E’ finita ufficialmente una delle storie d’amore che ha fatto sognare il mondo. Sara Carbonero e il marito Iker Casillas si sono detti addio. Il rumors era nell’aria da diverse settimane e ora la coppia dopo tante insinuazioni ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione confermando la separazione. Durante i mondiali del 2010 avevano fatto sognare il pubblico con un bacio in diretta dopo la finale vinta proprio dalla spagna. Da li la coppia ha messo le basi di una lunga relazione coronata dal matrimonio e dall’arrivo dei due figli Lucas e Martin. Gli ultimi anni però hanno messo a dura prova Sara e Iker: prima l’infarto di lui dopo un allenamento poi il tumore all’utero di lei non ancora sconfitto definitivamente. La pressione e i problemi come spesso accade li hanno allontanati e ora la coppia ha deciso di contiuare il proprio percorso separatamente. Per annunciare la fine del matrimonio hanno deciso di pubblicare un lungo post su Instagram: “ Oggi il nostro amore prende strade diverse ma non lontane, poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora” hanno scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iker Casillas (@ikercasillas)



Parole che fanno intendere che nonostante le difficoltà e le incomprensioni il rapporto sia ancora buono. La ex coppia specifica di voler rimanere unita per assicurare la migliore crescita ai loro due bambini.“È una decisione molto ponderata e che prendiamo di comune accordo” concludono spegnendo così ogni speranza di un ritorno di fiamma. Nonostante la favola si sia conclusa Sara e Iker si promettono rispetto e amicizia per il resto delle loro vite. Solo qualche settimane fa la bella giornalista sportiva aveva annunciato di aver avuto una recidiva del cancro alle ovaie che l’aveva colpita più di un anno fa. Sara è stata nuovamente operata e ora si dovrà sottoporre ad un lungo percorso di cure. Nelle ultime ore sono stati in migliaia a voler mandare un messaggio social alla coppia augurandogli di trovare presto un nuovo equilibrio e soprattutto di tornare presto ad essere felici.