Meghan Markle e il principe Harry parlano per la prima volta dei motivi del loro allontanamento dalla Famiglia Reale Inglese. Ecco cosa hanno raccontato alla giornalista americana Oprah Winfrey.

E’ andata in onda ieri sera la tanto attesa intervista della conduttrice americana Oprah Winfrey al principe Harry e alla moglie Meghan Markle. Due ore nelle quali la ex duchessa del Sussex ha svelato tutti gli altarini che l’hanno portata ad allontanarsi dalla famiglia reale inglese. Tra le confessioni dell’ex attrice sul suo rapporto con la famiglia del marito ha fatto scandalo l’accusa mossa alla Regina e a tutto il suo entourage, riguardante il divieto di un ricovero durante un forte momento di depressione di Meghan. Il motivo? Non sarebbe stato appropriato. Le liti con la cognata e le continue cattiverie e menzogne della stampa nei suoi confronti erano diventate insopportabili e Meghan racconta di essere arrivata a pensare di togliersi la vita. Una grana non da poco per la Royal Family che cercò di mantenere la notizia riservata non permettendo alla duchessa di ricoverarsi. Ma non fu quello a spingere i Duchi a scappare da palazzo. Meghan racconta che durante la sua prima gravidanza alcuni esponenti della famiglia erano seriamente preoccupati per il colore della pelle del nascituro. Circolava la voce che il bambino non avrebbe avuto diritto a nessun titolo per evitare fosse in linea di successione al trono. Parole che hanno fatto infuriare la giornalista Oprah Winfrey da sempre in prima linea contro il razzismo. Harry e Meghan raccontano di essere stati costretti ad abbandonare i loro ruoli perché non erano protetti dalla famiglia reale.

Parole che sembrano stonare soprattutto con la vita di Harry: negli anni la famiglia reale ha avuto l’arduo compito di intervenire nelle marachelle del secondogenito, come ad esempio quando fu beccato a fumare marijuana, quando lo fotografarono totalmente nudo durante un party al Las Vegas o quando ad Halloween decise di travestirsi da generale Nazista. Insomma il secondogenito di Diana ha creato più di un grattacapo alla famiglia che non si oppose neanche alla sua scelta di sposare un’attrice americana divorziata (ben diversa fu la sorte di Wallis Simpson e di Edoardo VIII).

Per concludere la coppia racconta che durane il divorzio dalla Royal Family, non si aspettavano di dover iniziare a lavorare con Netflix, convinti che avrebbero continuato ad avere un contributo finanziario dalla casa Relae . La regina però con in titoli ha sospeso anche il mantenimento e ora i due dovranno provvedere alla loro famiglia da soli. E voi cosa ne pensate?