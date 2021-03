Maria Monsè risponde alle accuse ricevute da Selvaggia Lucarelli e dice la sua in un’intervista a Il Messaggero

Non si placano le polemiche attorno a Maria Monsè e lo scatto hot che ha deciso di fare e pubblicare sui social insieme alla figlia minorenne Perla. I social infatti non hanno perso tempo a giudicarla e criticarla. Contro di lei anche conduttori e giornalisti tra cui Selvaggia Lucarelli, che possiamo dire non di è davvero risparmiata. La giudice di Ballando con le stelle ci è andata giù davvero pesante chiedendo addirittura di fermare Maria. Ma proprio ieri, la protagonista della questione, ha risposto a tutti in una lunga intervista a Il Messaggero.

Maria Monsè risponde alle accuse di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, come del resto tante persone hanno messo in discussione l’operato dell’ex ballerina di Non è la Rai. Secondo molti, Maria Monsè non sta crescendo con dei giusti principi la sua Perla, che ricordiamo ha appena 14 anni.

Lo scorso anno già è stata al centro di un’altra bufera, per via di un piccolo ritocco al naso, scatenando i social. A distanza di poco tempo è accaduto di nuovo e questa volta è successo un putiferio, tanto che qualcuno ha addirittura insinuato di chiamare gli assistenti sociali.

Ora a difendersi è proprio Maria che in un’intervista a Il Messaggio ha spiegato le sue buone intenzioni nei confronti della figlia. Perla sogna di fare spettacolo e in quella foto pubblicata in costume non c’è nulla di strano. “Quello che dispiace è che un sano rapporto madre-figlia debba essere oggetto di critica offensiva”, ha spiegato.

La frecciata alla giornalista

L‘ex concorrente del Grande Fratello Vip è convinta delle sue scelte e nel suo modo di educare Perla Maria non ci vede nulla di strano. E proprio in riferimento a chi l’ha criticata, in particolar modo Selvaggi Lucarelli, ha risposto così: “Forse ciò che disturba e che io a 47 anni posso permettermi ancora di fare degli scatti mettendo in mostra quanto natura mi ha dotato e purtroppo c’è chi invece alla mia stessa età non può farlo…”

Per ora, la giornalista e giudice di Ballando con le stelle ancora non ha risposto ma non c’è da escludere che l’argomento verrà ripreso anche nei prossimi giorni, e venga trattato nel salotto di Barbara D’Urso. Per ora non ci resta altro che attendere…