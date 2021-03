Veronica De Nigris, ex fiamma di Nicola Vivarelli parla del suo percorso a Uomini e Donne e svela alcuni retroscena segreti su Sirius

Chi ha seguito lo scorso anno Uomini e Donne di sicuro si ricorderà di Veronica De Nigris, ex fiamma di Nicola Vivarelli. Il giovane di appena ventisei anni ha fatto molto parlare di se per la sua frequentazione con Gemma Galgani ma anche per la famosa intimità avuta con la dama di Benevento. Ora Sirius è lontano dall’Italia e da circa un mese è sparito dai social. In una delle sue ultime intervista, fatte al Magazine di Ued ha parlato proprio di queste due donne. Sulla prima ha ammesso di avere ancora un bel ricordo e di pensarla spesso, mentre sulla seconda è stato molto chiaro e diretto con un bel “No non la penso”. A distanza di tempo, a rispondere al cavaliere ci ha pensato proprio l’istruttrice di fitness attraverso una lunga diretta esclusiva a Frilof.

Veronica De Nigris: intervista esclusiva a Frilof

Veronica De Nigris, dopo l’addio di Sirius a Uomini e Donne ha abbandonato anche lei il parterre e senza lasciare interviste o altro è tornata al suo paese e alla sua vita di sempre. A distanza di mesi, l’ex dama del trono over però ha deciso di “parlare” e ha raccontato alcuni retroscena sul breve flirt avuto con Nicola Vivarelli.

L’ex dama del trono over ha raccontato che appena è arrivata negli studi ha ricevuto i numeri di ben 10 cavalieri e tra questi ha accettato quello di Armando. Una conoscenza che come tutti sappiamo è terminata malissimo e Veronica sembra aver avuto la conferma che Incarnato stia li solo per visibilità. Nel mese di settembre ha frequentato Nicola Vivarelli e proprio su quest’ultimo ha avuto molto da dire.

Nessuna intimità con Sirius: “E’ un falso”

Veronica De Nigris è stata molto critica nei confronti di Nicola Vivarelli anche se fin dal primo momento, visto il passato con Gemma, ha avuto molti dubbi. Dopo una breve conoscenza telefonica entrambi si sono visti, ma nel loro rapporto c’erano molti alti e bassi, che li ha portati alla rottura. “In programma era in un modo e fuori in un altro, un falso”, ha ammesso la dama.

Veronica è ritornata anche sulla questione nata tra lei e Nicola nell’ultima puntata di Ued. Durante la diretta, ha ammesso che tra di loro non c’è stata nessuna intimità e forse Sirius (a detta sua) l’ha detto solo per mettere a tacere le voci sul suo orientamento sessuale. Per l’ex dama Vivarelli ha mentito e il suo unico obiettivo è quello di sfondare in tv, motivo per cui ha corteggiato Gemma e si presentava in trasmissione sempre educato e con lo smoking.