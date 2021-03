Tina Cipollari ancora assente negli studi Elios di Canale 5. I fan sono molto preoccupati per la sua salute e si chiedono realmente come sta.

Sono ormai tre puntate che Tina Cipollari non è presente nello studio di uomini e donne. I fan, infatti, si chiedono come sta e soprattutto quando ritornerà nel programma. Su questo non c’è ancora certezza. L’assenza dell’opinionista si fa sentire eccome, soprattutto quando si parla di Gemma Galgani e le sue frequentazioni. All’inizio della messa in onda, Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno commentato la sedia vuota della Vamp, parlando delle condizioni di salute della donna. Tina pare abbia avuto una cattiva digestione e non si sarebbe ripresa del tutto come si pensava in un primo momento.

Tina Cipollari assente a Ued: Gianni Sperti spiega il motivo

La puntata di ieri, come anche quella di oggi di Uomini e donne, ha segnato nuovamente l’assenza di Tina Cipollari. Maria De Filippi ha commentato la sedia vuota della sua opinionista e Gianni Sperti ha ammesso di sentire la mancanza della collega.

Il ballerino e la presentatrice si sono scambiati una serie di battute a riguardo le condizioni della Vamp di Frusinate e a tal proposito Sperti ha esclamato che è ancora in fase di digestione.

Una battuta che ha fatto sorridere tutto lo studio e chissà se anche Tina l’abbia presa così. E’ sicuro tuttavia che nell’assenza di Tina non c’entra il Covid come qualcuno ha pensato. ed il suo malessere non è grave. C’è da dire che l’ex moglie di Kiko Nalli si è persa una grande scelta. Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri hanno lasciato il programma, dopo essersi dichiarati amore.