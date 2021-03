Ludovica Valli annuncia sui social l’arrivo della sua primogenita Anastasia Ludovica, nata dall’amore con il compagno Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica Valli è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato il benvenuto alla sua prima figlia Anastasia Ludovica, nata dal rapporto con il compagno Gianmaria Di Gregorio. Ad annunciarlo è stata la stessa tronista tramite alcuni scatti pubblicati sui social. Su Instagram ha condiviso alcune dolcissime immagini della mano della bambina assieme alla sua e a quella del compagno. Nella didascalia Ludovica ha voluto esprimere tutta la sua felicità per l’arrivo della tanto attesa primogenita. “Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza” ha scritto. La bambina è nata lo scorso otto marzo, un giorno importante per tutte le donne e proprio alla magia dell’universo femminile la Valli ha dedicato alcune parole per la figlia: “8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”. Soli pochi giorni prima del parto Ludovica aveva raccontato ai suoi followers di essere grata alla vita per averle regalato un momento così speciale: “Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto più bello e immenso degli ultimi anni … la nostra Baby che a giorni sarà tra noi”.

LEGGI ANCHE > FEDEZ ‘SMASCHERATO’ DAGLI PSICOLOGI: “SUL BRACCIALETTO NESSUNA EVIDENZA SCIENTIFICA”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

Ed ora finalmente la piccola Anastasia è venuta al mondo per la gioia della sua mamma e del suo papà. Madre e figlia stanno bene e sempre tramite i social Ludovica fa sapere di aver partorito in modo naturale vivendo una delle emozioni più belle della sua vita. In questi giorni che dovrà passare in ospedale si vuole dedicare solo alla sua bambina ma promette di raccontare tutti i particolare del parto appena sarà tornata a casa dal compagno Gianmaria.

LEGGI ANCHE > MELISSA SATTA, WEEK END ROMANTICO CON IL NUOVO COMPAGNO MATTIA RIVETTI– FOTO

Ovviamente non sono mancati i messaggi d’auguri e congratulazioni di tanti amici Vip e di semplici followers. Tra questi Giulia De Lellis, Veronica Ferraro, Guendalina Canessa, Cecilia Capriotti, Valentina Ferragni, Costanza Caracciolo, Ginevra Mavilla e molti altri.