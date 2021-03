Melissa Satta dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng ha ritrovato l’amore a fianco dell’imprenditore milanese Mattia Rivetti. Ecco tutti i dettagli della nuova storia d’amore.

Melissa Satta non è più single. E’ ufficiale nonostante la bella showgirl non abbia ancora presentato al pubblico il suo nuovo compagno e dichiari di non avere nuove frequentazioni maschili. Le voci su un presunto flirt con un imprenditore milanese erano nell’aria da alcuni mesi ma Melissa aveva categoricamente smentito la notizia. Ma le bugie hanno le gambe corte e l’ex velina è stata pizzicata più volte a spasso per Milano con Mattia Rivetti, nipote del fondatore del brand di moda Stone Island. Lo scorso dicembre il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia aveva pubblicato su Chi la notizia di una nuova relazione di Melissa, sbagliando però il nome del fortunato nuovo uomo. Parpiglia aveva scambiato il nome Mattia con Matteo creando un vero caso mediatico. Mattia Rivetti ha infatti un cugino proprio di nome Matteo, sposato con due figli, che si è trovato su tutti i giornali come nuovo fidanzato della showgril. Il giornale appresa la gaffe ha rettificato l’articolo scusandosi con l’uomo.

Anche Melissa è accorsa sui social per raccontare ai suoi followers di non conoscere il ragazzo spacciato per il suo nuovo fidanzato e soprattutto di essere single. Sembrava finita li, ma poco tempo dopo Melissa Satta è stata beccata con un uomo dal nome quasi identico al suo precedente flirt invenatto. Parpiglia non vedeva l’ora di prendersi la sua rivincita e ha raccontato di aver scambiato il nome del ragazzo per un errore del correttore automatico del telefono, creando uno scambio di persona. Ed effettivamente ora la notizia sembra confermata.

Melissa è stata fotografata negli scorsi giorni mentre lasciava il suo bimbo all’ex marito kevin Prince Boateng, per passare il week end a casa del nuovo compagno Mattia. Durante un’intervista a Verissimo la Satta ha raccontato di essere pronta a innamorarsi di nuovo e soprattutto a diventare di nuovo madre. Sarà Mattia l’uomo giusto! Voi che cosa ne pensate?