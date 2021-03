Elisa Isoardi e quel desiderio prima de L’Isola dei Famosi: “Siete pronti?”

Elisa Isoardi è pronta per l’avventura con L’Isola dei Famosi che la vedrà protagonista. La conduttrice ha confessato un desiderio ai fan

La conduttrice sta per tornare in televisione. Qualche giorno fa infatti è stata ufficializzata la sua partecipazione alla quindicesima edizione de L’Isola dei famosi. Il reality che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi nelle vesti di opinioniste. Una nuova avventura per l’ex di Matteo Salvini che ha deciso di mettersi in discussione con una novità assoluta per lei. Da tempo, dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle insieme a Raimondo Todaro, le attenzioni si erano focalizzate su di lei. In tanti si sono chiesti quando potesse rientrare in Rai alla conduzione di un nuovo programma tutto suo. Ma da Viale Mazzini non sono arrivate notizie in merito al suo prossimo impiego. E così la conduttrice ha accettato la partecipazione al programma, aprendo probabilmente le porte per un possibile passaggio a Mediaset in futuro.

In attesa che si possa fare chiarezza sul suo futuro professionale, elisa Isoardi ha deciso d intraprendere questa nuova avventura in un reality. Una novità assoluta per lei che rimane un personaggio seguitissimo anche sui social. Infatti i suoi fan non le hanno mai fatto mancare il loro sostegno anche nei mesi difficili che l’hanno vista in attesa trepidante per il ritorno nel suo lavoro. Tanti i messaggi per lei da parte dei follower che l’hanno invitata a non mollare. Adesso che la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi è realtà, sul web non sono mancati i commenti da parte dei suoi sostenitori che la seguiranno anche in questa sua nuova avventura. Intanto nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram la conduttrice si è mostrata in versione “wild” con il -9 ad indicare l’inizio del programma. Nei giorni scorsi, proprio da Instagram, si era lasciata andare ad una confessione di un desiderio. Quella di diventare mamma. Parole che hanno scatenato i fan. Che ci sia un nuovo amore per la bellezza piemontese?