Claudia Ruggeri, il selfie che toglie il fiato. I fan: “Bellezza straordinaria”

Claudia Ruggeri ha postato una foto su Instagram che ha lasciato senza parole i fan: bellezza e sensualità, ma anche curve in primo piano

La “Miss” di Avanti un altro ha postato una foto su Instagram che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. La showgirl sta attraversando un periodo importante della sua carriera, con i follower che impazziscono per le sue qualità fisiche non passano inosservate. Non è la prima volta che la protagonista del game show di Paolo Bonolis riesce a mettersi in mostra sui social, soprattutto da Instagram. Per tutta l’estate ha fatto appassionare i follower con post dall’alto contenuto di sensualità, con le sue curve in primo piano che hanno lasciato senza parole. Oggi la cognata di Bonolis e di Sonia Bruganelli ha un grandissimo seguito, e non smette di stupire a suon di post che mettono in risalto la sta forma fisica perfetta ed una bellezza che cattura le attenzioni generali. Nell’ultimo selfie che ha regalato ai fan è stata definita “illegale ed irresistibile”, con una pioggia di like e commenti che ha certificato ancora una volta la passione dei fan nei suoi confronti.

Claudia Ruggeri resta una delle protagoniste assolute sul web. In attesa che i suoi fan possano tornare ad ammirarla ad Avanti un altro, insieme alle colleghe Sara Croce e Laura Cremaschi, continua a divertirsi ed a stupire su Instagram. I suoi ultimi post hanno raccolto un successo clamoroso. In evidenza le sue qualità fisiche, ha scatenato la passione dei fan che hanno mostrato ancora una volta un forte interesse nei suoi confronti. L’ultimo post sulla sua pagina ufficiale ha raccolto un numero considerevole di like e commenti da parte dei suoi fan che non si sono trattenuti di fronte alle sue qualità fisiche. Foto che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi i commenti.