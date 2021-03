Elettra Lamborghini, il risveglio è da “sogno”. I fan: “Dovevi esserci tu a Sanremo”

Elettra Lamborghini resta amatissima sui social: una sua foto ha scatenato la passione dei follower che stravedono per lei e la sua bellezza

La cantante bolognese resta tra i personaggi più seguiti dello spettacolo e della televisione. Non solo i suoi impegni professionali, ad attirare le attenzioni dei follower ci sono gli aneddoti di vita privata, che è sempre lei a raccontare in prima persona. Sul web è una delle regine incontrastate, con il ruolo di influencer di successo che non ha mai perso in questi anni. Anzi, per lei possiamo affermare che siamo di fronte ad una regina dei social. Non è la prima volta che una sua foto o un suo video o storia faccia discutere i follower. Per lei infatti non c’è solo la sua pagina ufficiale, ma anche tante fan page che raccolgono foto e video della diva di Instagram. Perché per i fan lei è soprattutto una regina incontrastata. Proprio una di queste fan page ha pubblicato una foto che ha mostrato la cantante ed influencer bolognese al momento del risveglio.

La foto di Elettra Lamborghini ha fatto rapidamente il giro del web. Ed ha raccolto una serie infinita di like e commenti che hanno voluto esaltare le sue qualità fisiche. Nella settimana del Festival di Sanremo che sta facendo già discutere e chiacchierare il mondo dello spettacolo e della critica dopo appena la prima serata, c’è stato qualche follower che con amarezza ha fatto un “rimprovero” all’artista bolognese: “Ci dovevi essere anche tu a Sanremo”. Un rimprovero, se così si può definire, che ha mostrato la passione dei follower nei suoi confronti. Nello scatto – pubblicato sotto – tanti i complimenti per la bolognese, che come sempre ha fatto il pieno di like e commenti. Ricordiamo che lo scorso anno proprio la partecipazione al Festival ha regalato tante soddisfazioni alla moglie di Afrojack. Esperienza indelebile per lei che ha raccolto anche l’eredità di quel successo di un anno fa.