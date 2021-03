Adriana Volpe, bellezza infinita: “Passo dopo passo mi accorgo che…”

Adriana Volpe ha lasciato i follower senza parole con un video che ha evidenziato il suo fascino infinito. Il post ha fatto il giro del web

Il video della conduttrice ha scatenato la passione dei follower. In intimo ha mostrato il suo fisico perfetto che ha lasciato i fan senza parole. La bellezza di Trento a 47 anni rimane una donna molto affascinante, che riesce a catturare le attenzioni dei follower che stravedono per lei. E che la seguono sui social ma anche nelle sue apparizioni televisive. Alla conduzione di “Ogni mattina” su Tv 8, ha cominciato a lavorare appena finita la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip della scorsa edizione. La prima di Alfonso Signorini alla conduzione e che ha portato alla vittoria di Paola Di Benedetto. Proprio la scorsa edizione del celebre reality, che nell’ultima edizione ha visto trionfare Tommaso Zorzi, è stata pesantemente condizionata dall’emergenza Coronavirus, che ha spiazzato tutti i concorrenti.

Infatti proprio Adriana Volpe è stata costretta ad uscire di scena in anticipo per problemi familiari. Lei che è stata una delle protagoniste assolute e che avrebbe potuto lottare per la vittoria finale. Negli ultimi mesi la conduttrice sembra aver interrotto la sua relazione con Roberto Parli, già in crisi per la partecipazione della conduttrice al programma. Dissidi familiari e litigi hanno portato alla fine del loro rapporto. Adesso, in attesa di chiarimenti in merito alla loro storia, i due sembrano aver preso strade diverse. In tanti dal mondo del gossip parlano di rottura definitiva ed insanabile. Intanto la conduttrice continua a stupire sui social, mostrando ai follower una forma fisica smagliante che lascia senza parole. Nell’ultimo post che abbiamo pubblicato sotto ha esaltato i follower con una sfilata che ha mostrato il suo intimo. Che non ha coperto del tutto le sue curve. Le immagini non hanno bisogno di ulteriori chiarimenti. A voi i commenti.