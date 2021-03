Tommaso Zorzi rifiuta ufficialmente l’Isola dei Famosi 2021: ecco perché

Tommaso Zorzi non parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco le motivazioni che hanno portato l’influencer a declinare la proposta di Mediaset.

Tommaso Zorzi ha appena terminato la sua lunghissima esperienza al GF Vip. L’influencer milanese vincitore dell’ultima edizione del reality ha affrontato quasi sei mesi di reclusione. Un percorso che doveva terminare prima di Natale e invece dopo una serie di prolungamenti ha portato il reality ad una durata record di quasi sei mesi. Mesi nei quali Tommaso ha dimostrato tutto il suo talento e soprattutto si è fatto conoscere dal grande pubblico che ha deciso di premiarlo con la vincita. Ma non è finita qui: a sole poche ore dalla fine della reclusione al GF Vip, Mediaset gli ha proposto di partecipare anche all’Isola dei Famosi. Questa volta però non come semplice concorrente ma come opinionista a fianco della conduttrice Ilary Blasi e dei colleghi già confermati Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Come riportato però dal giornalista Giuseppe Porro, Tommaso avrebbe rifiutato. Il motivo? Vorrebbe prendersi un periodo di tempo per riposarsi dopo l’esperienza appena conclusa. Un’ esperienza che gli ha regalato momenti indimenticabili ma che l’ha completamento isolato dal mondo e soprattutto allontanato per molto tempo dalla sua famiglia.

Tommaso, come ha dimostrato in questi mesi, è legatissimo alla mamma Armanda e alla sorella più piccola Gaia e ora vorrebbe dedicarsi ai suoi affetti e al suo ritorno alla vita reale. Secondo Porro inoltre, Tommaso Zorzi vorrebbe affrontare nuove avventure e progetti, discostandosi dal mondo dei reality. Non sappiamo ancora che progetti stà valutando ma siamo sicuri che dopo il grande successo al Grande Fratello non tarderanno ad arrivare nuove ed eccitanti possibilità lavorative. Grazie alla sua partecipazione al reality, in pochi mesi Tommaso ha guadagnato 800.000 follower in più su Instagram e soprattutto il suo famoso Late show in onda durante il GF Vip ha avuto un successo senza precedenti.

Nonostante il suo rifiuto di partecipare all’ Isola dei Famosi siamo sicuri che rivedremo l’influencer in tv molto presto. Non ci resta che attendere per capire dove e quando. E voi cosa ne pensate vi piacerebbe vederlo alla conduzione di un programma tv?