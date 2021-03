Conti in tasca al principe Harry e Meghan Markle. Ecco quanti soldi hanno

La rivista “Forbes” stima il patrimonio del principe Harry e Meghan Markle dopo la rinuncia ai titoli reali e al contributo economico della regina. Ecco quanti soldi possiede la coppia.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno ufficialmente perso i loro titoli. L’anno di transizione tra reali e comuni mortali è appena terminato e la Regina Elisabetta ha annunciato la perdita delle loro cariche. In questi giorni però la coppia non ha abbandonato solo il ruolo istituzionale ma anche tutti i privilegi che la casa reale gli aveva concesso. Tra questi anche il mantenimento e il patrimonio destinato alla famiglia reale inglese. Gli ex Sussex d’ora in poi dovranno mantenersi con le loro forze. Ma quanti soldi sono riusciti a risparmiare? Secondo la rivista Forbes il patrimonio di Harry e Meghan ammonterebbe a 5 milioni di euro. Un bel gruzzoletto ma pochissimo in confronto alla cifra in possesso della real nonna. Il patrimonio della regina Elisabetta sarebbe infatti di mezzo miliardo di dollari. Ora con i 5 milioni in banca è certo che Harry e Meghan dovranno cambiare il loro stile di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)



Non sembrerebbe un gran ridimensionamento considerando il malloppo in banca ma non è così. Secondo Forbes, nell’anno del loro matrimonio la coppia avrebbe speso più di sei milioni di euro solo per la ristrutturazione del cottage di Frogmore. Più di quanto posseggano ora. Secondo i numeri pubblicati dalla rivista, il secondogenito di casa Windsor avrebbe ereditato dalla madre più di 10 milioni di dollari, mentre la moglie avrebbe un patrimonio di 2 milioni di dollari guadagnati con il suo lavoro da attrice ad Hollywood. La villa dove vivono in California sarebbe costata 15 milioni di dollari, di cui 5 già pagati, il resto invece verrà corrisposto sotto forma di mutuo. Insomma ora anche gli ex Sussex dovranno fare i conti e soprattutto lavorare per mantenersi.

I loro impegni lavorativi sono già iniziati e si stima che grazie agli accordi firmati da Harry e Meghan con la produzione di documentari, lungometraggi e spettacoli per bimbi i loro risparmi potrebbero aumentare notevolmente. Forbes ha stimato che in poco tempo il patrimonio della coppia potrebbe arrivare a 18 milioni di dollari. Insomma, i “poveri” Meghan e Harry avranno di che vivere!