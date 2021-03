Rosalinda a Verissimo, la triste rivelazione: il grave errore commesso

Rosalinda Cannavò nella puntata del 6 marzo si racconta nel salotto di Silvia Toffanin e ammette di aver commesso un grave errore

Come ogni sabato, anche domani 6 marzo va in onda una nuovissima puntata di Verissimo. Silvia Toffanin incontrerà nel proprio salotto molti protagonisti del Grande Fratello Vip e tra questi, oltre il vincitore Tommaso Zorzi anche Rosalinda Cannavò. L’attrice parlerà del suo percorso al GFVip e ma anche delle sue dichiarazioni. La giovane ha ammesso di aver subito in passato delle violenze da una persona molto vicina alla sua famiglia e proprio su questa storia confessa di aver commesso un grave sbaglio.

Rosalinda Cannavò ammette il suo errore

Rosalinda Cannavò fino alla sua apparizione al Grande Fratello Vip non aveva mai svelato questo lato oscuro del suo passato. L’attrice ha confessato le violenze subite da una persona che conosceva molto bene lei e la sua famiglia e alla quale si fidava. Prima di parlarne in tv, lo aveva confessato solo alla mamma ma non ha mai avuto il coraggio di denunciare.

E proprio per questo motivo che la fidanzata di Andrea Zenga ora si dice pentita e amareggiata per il suo comportamento e ora vuole lanciare un messaggio. “È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi”. L’ex gieffina ha ammesso che all’epoca ha commesso un grave errore, ovvero quello di tenersi tutto dentro.

Il rapporto oggi con Dayane Mello

Dopo aver parlato del suo triste passato, fatto di violenza e anoressia si è passati al capitolo GFVip. Ovviamente, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di chiederle in che rapporti è oggi con Dayane Mello e se prova rancore nei suoi riguardi.

La modella spiegherà di non provare amore ma solo un grande affetto nei confronti di Rodalinda, mentre l’attrice ammetterà di essere rimasta abbastanza delusa da alcune parole dell’amica. La nomination sarebbe stata solo l’ultima pugnalata ricevuta, infatti, la Cannavò ha messo in dubbio tanti atteggiamenti della brasiliana.

Insomma, le due ad oggi non sono rimaste in buon rapporto e a confermarlo è anche il quotidiano Libero che conferma un clima non troppo sereno per entrambe. Pare addirittura che dietro le quinte di Verissimo si siano a stento salutate.